به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد: این کشور هرگز تا این اندازه مورد احترام قرار نگرفته بود و جهانیان از مواضع ما درباره غزه استقبال می‌کنند.

وی افزود: تا زمانی که عدالت و صلح برای ملت فلسطین محقق نشده هرگز دست از تلاش برنمی داریم.

وزیر خارجه اسپانیا اضافه کرد: ما به خواسته مردم این کشور در حمایت از مظلومان غزه عمل می کنیم. کنسول گری اسپانیا در تل آویو برای حمایت از شهروندان این کشور که در قالب ناوگان آزادی بازداشت شده اند اقدام می کند.

لازم به ذکر است که دزدی دریایی رژیم صهیونیستی علیه فعالان حامی فلسطین در آب های بین المللی واکنش تعدادی از کشورها از جمله ترکیه، مالزی و ایتالیا را برانگیخته است.