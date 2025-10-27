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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

دانمارک خرید سامانه دفاع هوایی از رژیم صهیونیستی را لغو کرد

دانمارک خرید سامانه دفاع هوایی از رژیم صهیونیستی را لغو کرد

وزیر دفاع دانمارک اعلام کرد این کشور، دیگر قصد ندارد سامانه دفاع هوایی «باراک ام‌ایکس» ساخت (رژیم) اسرائیل را خریداری کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، «تروئلز لوند پولسن» در بیانیه ای اعلام کرد: ستاد دفاع دانمارک پیشنهاد کرده منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه باراک ام‌ایکس صرف «ابتکارات دیگر با قدرت رزمی بهتر» شود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به تهدیدات پهپادی کنونی علیه اروپا، لغو خرید سامانه دفاع هوایی از این رژیم را عجیب اعلام کردند.

سامانه دفاع هوایی چندلایه باراک ام‌ایکس رژیم صهیونیستی برای رهگیری هواپیماها، هلیکوپترها، موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، پهپادها و موشک‌های کروز طراحی شده است.

طی یک سال گذشته و پس از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، چندین کشور اروپایی از همکاری یا خرید تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی خودداری کرده‌اند. به‌طور مثال، اسپانیا تحریم کامل تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کرده و شرکت‌های نظامی اسرائیلی نیز از شرکت در نمایشگاه‌های تسلیحاتی در هلند، انگلیس و امارات متحده عربی منع شدند.

کد مطلب 6635749

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