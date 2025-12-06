  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

اتصال فولاد مبارکه اصفهان به خط انتقال آب خلیج فارس

اصفهان - امروز شرکت فولاد مبارکه به خط انتقال آب از خلیج فارس متصل شد.

    نظرات

    • اکبر US ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      پاسخ
      پاسخ
      طرح این کارخانه متعلق به بندر عباس بود۔اکنون سنگ اهن وگاز وبرق واب اربندر عباس میاورند و تولید به بندرعباس ارسال برای صادرات۔

