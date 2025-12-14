سعیدی: ۲۰ درصد جمعیت شهرستان مبارکه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی ظهر یکشنبه در آئین امضای تفاهمنامه همکاری گروه فولاد مبارکه با کمیته امداد امام خمینی (ره) که با هدف توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان برگزار شد، با استناد به آموزههای دینی، اظهار کرد: خداوند نیازمندان را در اموال ثروتمندان سهیم کرده و گرسنگی هیچ نیازمندی باقی نمیماند مگر اینکه حقی از او به دیگری رسیده باشد؛ این نگاه ما را ملزم میکند که در هر جایگاهی هستیم، بخشی از آن را مدیون مردم بدانیم.
وی افزود: هر مسئول، پزشک یا نمایندهای که امروز در جایگاه خود قرار دارد، بخشی از این موقعیت را مرهون سهم ۸۰ میلیون جمعیت ایران است و بدون آنان در این مقام نبودیم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با تبریک به نوعروسهای حاضر در مراسم، از تلاشهای سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد، سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه و همکارانشان، همچنین فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان قدردانی کرد و گفت: در میان جلسات متعدد فولاد مبارکه، این مراسم یکی از زیباترینهاست زیرا نشان میدهد چرخ اقتصاد کشور که میچرخد، شادی زندگی مشترک این عزیزان را نیز به همراه دارد.
سعیدی با تأکید بر اولویت خدمت فولاد مبارکه به منطقه محل سکونت خود، اظهار کرد: فولاد مبارکه همواره به هر نقطه از ایران که توانسته خدمت کرده، اما خوشبختانه امروز اولویت با نزدیکان این مجموعه است و این انتظار بحق مردم منطقه را برآورده میکند.
وی به برخی اقدامات فولاد مبارکه در شهرستان اشاره کرد و افزود: به پاس سپردهگذاری یکصد میلیارد تومانی برای اجرای پایلوت پنلهای خورشیدی در مبارکه، همچنین جذب ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان از بنیاد برکت و سایر نهادها برای دهکهای سه تا هفت، اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان و کمک به ساخت ۹۰ واحد مسکونی، از مدیران این شرکت تشکر میکنم. این اقدامات بدون اینکه نام فولاد مبارکه مستقیم مطرح شود، زندگی بسیاری را شیرین کرده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با ابراز نگرانی از حجم بالای مراجعات مردمی، گفت: من به خدا سوگند هیچگاه درخواست شخصی از فولاد مبارکه نداشتهام و همه مطالباتم برای مردم بوده، سخت است در شهری که چرخ اقتصاد کشور را میچرخاند، بیمار سرطانی به شما مراجعه کند و شرمنده او شوید.
سعیدی خاطرنشان کرد: شهرستان مبارکه سه هزار و ۱۴۸ خانوار تحت پوشش کمیته امداد با ۶ هزار و ۲۰۰ مددجو، یک هزار و ۴۱۷ سالمند، ۲ هزار و ۱۷ زن سرپرست خانوار و ۳۶۷ بیمار صعبالعلاج دارد.
وی با اشاره به اینکه حدود هشت تا ۹ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش کمیته امداد و همین تعداد یا بیشتر تحت پوشش بهزیستی است، گفت: وقتی تنها یک صنعت این منطقه ۵.۵ درصد GDP کشور را تأمین میکند اما ۲۰ درصد جمعیت در دهکهای پایین قرار دارند، کار کردن در این شهرستان بسیار دشوار است.
سعیدی دلیل کاندیدا نشدن خود در دوره اول از حوزه مبارکه را همین حجم بالای مشکلات و مراجعات عنوان کرد و گفت: ریشه بسیاری از مسائل را در مرکز استان میدیدم اما سختی پاسخگویی به مطالبات فولاد مبارکه نیز تأثیر داشت. با این حال، همه ما برای این انقلاب و نظام تصمیم گرفتهایم در سختترین جاها خدمت کنیم.
وی با ستایش از سیدمرتضی بختیاری به عنوان یکی از بهترین مدیران کشور گفت: درمان، مسکن و اشتغال سه اولویت اصلی است و ما در شهرستان مبارکه با جمعیت حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر به علاوه تردد روزانه ۴۰۰ هزار کارگر و راننده آمادهایم تا این شهرستان را به عنوان شهر بدون مددجو معرفی کنیم.
نماینده مبارکه خطاب به بختیاری و زرندی تأکید کرد: اگر تفاهمنامهای جامع تنظیم شود و شما حمایت کنید، میتوانیم مبارکه را به عنوان الگویی جهانی از شهری صنعتی بدون مددجو معرفی کنیم. این کار با اراده شما ممکن است و ظرفیتهای اقتصادی بزرگی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری فولاد مبارکه با کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمرکز بر توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان امضا شد. براساس این تفاهم نامه امسال ۱۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته خواهد شد که فولاد مبارکه برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان فولاد و کمیته امداد نیز ۱۰۰ میلیون تومان حمایت خواهند کرد. همچنین تأمین یکهزار سری لوازم خانگی، ۴۰۰ سری جهیزیه، ۱۵۰۰ خدمات پزشکی برای مددجویان مبتلا به بیماریهای صعب العلاج، تأمین هزینه تحصیلی برای هزار نفر دانش آموز مددجو و استعدادهای برتر استان، تهیه لوازم تحریر، برگزاری اردوهای مهارتی برای چهار هزار نفر دانش آموز و دانشجو، و تخصیص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای وام قرض الحسنه که سهم فولاد ۶ میلیارد تومان خواهد بود از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است که در راستای همافزایی میان صنعت و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی واقعی مددجویان و کاهش فقر مطلق در کشور منعقد شده است.
در برنامه امروز حدود ۶۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد حضور داشتند که به صورت نمادین به ۲ نفر از آنان جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباس شویی اهدا شد.
