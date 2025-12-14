فولاد مبارکه اصفهان بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شریفی صبح یکشنبه در آئین امضای تفاهمنامه همکاری شرکت فولاد مبارکه با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، با مرور تاریخچه صنعت فولاد جهان و ایران، به سه دوره کلیدی رشد تقاضا، تأثیر ورود چین بر بازار جهانی و دوره فعلی تثبیت و رکود کمی تقاضا اشاره و اظهار کرد: ایران با رتبه دهم تولید فولاد جهان، ظرفیت تولیدی بیشتری نسبت به تقاضای داخلی دارد و تنها حدود ۷۰ درصد ظرفیتها بهرهبرداری میشود.
وی افزود: چالشهای اصلی صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه، انرژی و لجستیک است که محدودیتهای جدی ایجاد کرده است.
معاون استراتژی فولاد مبارکه به دستاوردهای این گروه پرداخت و خاطرنشان کرد: این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۶۰ آغاز کرده و اکنون ظرفیت تولید آن ۱۲.۵ میلیون تن رسیده است.
شریفی افزود: این گروه بزرگترین تولیدکننده ورقهای فولادی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)، بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان و دارای یک درصد سهم از تولید جهانی فولاد است.
معاون استراژی و توسعه فناوری شرکت فولاد مبارکه با اشاره به زنجیره کامل تولید از سنگ تا رنگ، تصریح کرد: از ابتدای بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه تاکنون، ۱۵۷ میلیون تن محصول فروش رفته و ۲۷ میلیون تن آن صادر شده که منجر به ارزآوری تجمیعی بیش از ۱۲ میلیارد دلاری شده است.
وی تاکید کرد: این رقم بیش از ۱۲ میلیارد دلار، مجموع ارزآوری از ابتدای فعالیت خود فولاد مبارکه تاکنون است و ارتباطی به شرکتهای زیر مجموعه ندارد.
شریفی همچنین به صادرات به بازارهای جهانی از جمله چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان اشاره کرد و ادامه داد: پروژه تولید ورق رنگی که اکنون ۴۲ درصد پیشرفت داشته و نقش مهمی در تأمین نیاز صنعت لوازم خانگی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: طرح بزرگ انتقال آب دریا با خط لوله حدود ۸۰۰ کیلومتری که در هفته گذشته با حضور رئیسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بهره برداری قرار گرفت و با مشارکت ۳۵ همتی شرکت فولاد مبارکه برای انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب انجام شد و اکنون تمام صنایع استان اصفهان از آن بهرهمند هستند.
پیشرفت ۳۸ درصدی پروژه انتقال پساب مبارکه
شریفی همچنین به پروژه انتقال پساب اشاره کرد و گفت: این پروژه ابتدا برای ۹ شهرستان اجرا شده و اکنون ۶ شهرستان جدید نیز به آن اضافه شده است؛ در مجموع پساب ۱۵ شهرستان جمعآوری، تصفیه و به چرخه تولید فولاد مبارکه بازگردانده میشود.
وی اضافه کرد: پروژه انتقال پساب در شهرستان مبارکه هماکنون ۳۸.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یکی از مهمترین اقدامات شرکت در راستای کاهش مصرف آب تازه و حفظ منابع آبی کشور است.
به گفته شریفی، در حوزه نوآوری و بومیسازی، این شرکت تاکنون بیش از ۸۴ میلیون یورو صرفهجویی ارزی ایجاد کرده و در سال جاری نیز ۱۶ میلیون یورو دیگر به آن افزوده شده است.
کاهش ۵۷ درصدی وابستگی فولاد مبارکه به شبکه برق سراسری
معاون استراژی و توسعه فناوری شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه مصرف آب فولاد مبارکه به ۲.۴ مترمکعب به ازای هر تن محصول رسیده که پایینتر از میانگین جهانی ۳.۳ مترمکعب است، ابراز کرد: در حوزه انرژی، تولید برق خودکفا با افزایش ۱۱۹ درصدی همراه بوده و وابستگی به شبکه سراسری ۵۷ درصد کاهش یافته است.
شریفی همچنین به ثبت ۲۹ رکورد تولید کمی و عرضه ۱۹ محصول جدید کیفی اشاره کرد و گفت: در هشت ماه اخیر، تولید فولاد خام با رشد سه درصدی همراه بوده است.
وی چشمانداز فولاد مبارکه را سازمانی سبز، هوشمند و در جمع ۲۰ شرکت برتر فولاد جهان دانست و افزود: استراتژیهای محوری مانند حرکت به سمت سواحل، هوشمندسازی تولید، توسعه دانش و فناوری بومی، همکاریهای متقابل، سرمایهگذاری فرامرزی، متنوعسازی کسبوکارهای جدید و نظام حکمرانی شفاف و سالم از برنامهها و اهداف پیش روی این مجموعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری فولاد مبارکه با کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمرکز بر توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان امضا شد. براساس این تفاهم نامه امسال ۱۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته خواهد شد که فولاد مبارکه برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان فولاد و کمیته امداد نیز ۱۰۰ میلیون تومان حمایت خواهند کرد. همچنین تأمین یکهزار سری لوازم خانگی، ۴۰۰ سری جهیزیه، ۱۵۰۰ خدمات پزشکی برای مددجویان مبتلا به بیماریهای صعب العلاج، تأمین هزینه تحصیلی برای هزار نفر دانش آموز مددجو و استعدادهای برتر استان، تهیه لوازم تحریر، برگزاری اردوهای مهارتی برای چهار هزار نفر دانش آموز و دانشجو، و تخصیص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای وام قرض الحسنه که سهم فولاد ۶ میلیارد تومان خواهد بود از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است که در راستای همافزایی میان صنعت و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی واقعی مددجویان و کاهش فقر مطلق در کشور منعقد شده است.
