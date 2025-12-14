فولاد مبارکه غربالگری سرطان برای ۱.۷ میلیون نفر در اصفهان را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی روز یکشنبه در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نقش این شرکت به عنوان پیام‌آور امید در شرایط چالش‌برانگیز اقتصادی کشور، اظهار کرد: در وضعیتی که همه عوامل به سمت ناامیدی پیش می‌روند، فولاد مبارکه خود را ملزم می‌داند در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران گام بردارد و این رویکرد دقیقاً مطابق با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر بیان موفقیت‌ها و دستاوردهاست.

وی افزود: پنجشنبه گذشته میزبان ۶۵ نفر از اساتید دانشگاه بودم و دو رویکرد را مطرح کردم؛ یکی بیان چالش‌ها برای نقد و حل آنها، و دیگری نشان دادن اینکه با وجود همه مشکلات آب، برق، گاز و سایر مسائل، کارهای مبارک و بزرگی در کشور در جریان است.

زرندی فولاد مبارکه را مولود انقلاب اسلامی و محصول شرایط سخت آغاز جنگ تحمیلی دانست و گفت: جالب اینکه شکل‌گیری این مجموعه همزمان با شروع جنگ بود؛ در اوج بحران، وقتی کشور با ارز محدود هم باید اداره می‌شد و هم جنگ را مدیریت می‌کرد، پایه‌گذاری چنین تفکری انجام شد. این نکته بسیار مهمی است؛ در حالی که همه درگیر جنگ بودند، گروهی نشستند و برای آینده ایران برنامه‌ریزی بلندمدت کردند. این نگاه باید برای همه ما درس باشد و هرگز آن را فراموش نکنیم.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به پیشرفت فولاد مبارکه علی‌رغم همه چالش‌ها، اظهار کرد: به لطف خداوند، مجموعه مبارکه در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد. من اعتقاد راسخ دارم که دعای خیر مردم مؤثر است. بارها به کارگران و همکاران گفته‌ام که وقتی شما خوشحال باشید و دعا کنید، گره‌هایی که به ذهن ما نمی‌رسد، توسط خداوند گشوده می‌شود. درخواست اول من از همه دوستان این است که دست‌اندرکاران فولاد مبارکه را از دعای خیر خود محروم نکنید؛ زیرا گشایش‌ها با نظر و دعای خیر شما اتفاق می‌افتد.

زرندی در ادامه به نگاه جدی این شرکت به مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت: افراد و بخش‌های مختلفی به ما مراجعه می‌کنند اما امسال سعی کردیم پروژه‌ها را در چند محور متمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورها حوزه سلامت است، خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تیم ایشان داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که رحمتی که نصیب ما شده را به جلوه رحمانیت خداوند برای همه مردم تبدیل کنیم، نه فقط برای گروه یا فرد خاصی باشد.

زرندی با اشاره به آمار تکان‌دهنده سرطان در استان، اعلام کرد: تصمیم گرفتیم روی غربالگری و پیشگیری از سرطان تمرکز کنیم.

وی تصریح کرد: این کار به صورت آزمایشی آغاز شده و به زودی با اطلاع‌رسانی وسیع، حدود ۱.۷ میلیون نفر از زنان و مردان استان را تحت پوشش قرار می‌دهیم.

مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: تمرکز اصلی بر دو سرطان شایع سینه (برای خواهران) و کولون (برای برادران) است. پیش‌بینی دوستان علوم پزشکی این است که اگر بتوانیم حدود ۱۰ هزار نفر را در مرحله پیشگیری شناسایی و درمان کنیم، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی آینده خواهد شد و از مشکلات خانوادگی و اجتماعی ناشی از آن جلوگیری می‌شود.

وی محور دوم را محرومیت‌زدایی عنوان کرد و با قدردانی از مدیران پیشین، گفت: این تفکر سال‌ها تکمیل شده و جلو آمده است. در شرق اصفهان و برخی مناطق به جای کمک مستقیم، عوامل توسعه‌ای ایجاد کردیم و توانمندسازی انجام دادیم که اثرات آن بسیار ماندگار و جذاب بوده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: اکنون این نگاه را به جنوب و غرب استان نیز گسترش می‌دهیم و حتی در حوزه کشاورزی، گیاهان کم‌آب‌بر را در اختیار مردم قرار داده‌ایم.

زرندی همکاری با کمیته امداد را یکی از مهم‌ترین اقدامات در محرومیت‌زدایی دانست و از ابتکار زهرا سعیدی در پروژه پنل‌های خورشیدی با مشارکت کمیته امداد و بنیاد برکت قدردانی کرد و گفت: این کار چرخه درآمدی پایدار برای خانوارها ایجاد می‌کند.

مدیرعامل فولاد مبارکه محور سوم را توسعه و ارتقای فرهنگی و قرآنی برشمرد و افزود: در حال جمع‌بندی طرح جامع در این حوزه هستیم. در مجموع در سه بعد سلامت، محرومیت‌زدایی و مسائل اجتماعی تلاش می‌کنیم مؤثر باشیم.

وی با تقدیر از دقت و نظم تیم کمیته امداد در اجرای پروژه‌ها، گفت: گزارش‌های دقیق نشان می‌دهد پول دقیقاً کجا هزینه می‌شود و قابل پیگیری است. این رویه را پسندیدم و تصمیم گرفتیم کمک‌ها را با محوریت کمیته امداد و به صورت منسجم و شفاف پیش ببریم.

زرندی بر مدل مشارکتی در مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: تجربه خوبی در شرق اصفهان داشتیم؛ حتی با مشارکت ۱۰ درصدی مردم، رضایت بسیار بالاتر بود. اکنون نیز این مدل را با مشارکت صنایع مختلف و مردم پیش می‌بریم؛ همچنین برای حل مشکلات راه و رفت‌وآمد شهرستان، با معاونت‌های مهندسی و توسعه هماهنگی کردیم و بخشی را فولاد مبارکه تأمین می‌کند و بخشی با مشارکت راهداری و اداره کل راه و شهرسازی استان اجرا می‌شود.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به حجم بالای درخواست‌ها، پیشنهاد کرد مکانیزمی برای اولویت‌بندی ایجاد شود و گفت: به آقای بختیاری پیشنهاد می‌دهم درخواست‌ها ابتدا توسط تیم کمیته امداد بررسی و اولویت‌بندی شود تا خیر به صورت متمرکز و مؤثر برسد. همین کار را با سپاه و دانشگاه علوم پزشکی نیز هماهنگ کرده‌ام.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری فولاد مبارکه با کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمرکز بر توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان امضا شد. براساس این تفاهم نامه امسال ۱۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته خواهد شد که فولاد مبارکه برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان فولاد و کمیته امداد نیز ۱۰۰ میلیون تومان حمایت خواهند کرد. همچنین تأمین یکهزار سری لوازم خانگی، ۴۰۰ سری جهیزیه، ۱۵۰۰ خدمات پزشکی برای مددجویان مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج، تأمین هزینه تحصیلی برای هزار نفر دانش آموز مددجو و استعدادهای برتر استان، تهیه لوازم تحریر، برگزاری اردوهای مهارتی برای چهار هزار نفر دانش آموز و دانشجو، و تخصیص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای وام قرض الحسنه که سهم فولاد ۶ میلیارد تومان خواهد بود از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است که در راستای هم‌افزایی میان صنعت و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی واقعی مددجویان و کاهش فقر مطلق در کشور منعقد شده است.

در برنامه امروز حدود ۶۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد حضور داشتند که به صورت نمادین به ۲ نفر از آنان جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباس شویی اهدا شد.