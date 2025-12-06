تأکید بر تدوین برنامه هفتم و نظارت بر تسهیلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه عصر شنبه به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد و مهم‌ترین محورهای این نشست، بررسی وضعیت اعتباری تسهیلات، حمایت از سرمایه‌گذاری و ارتقای نظام نظارتی بر طرح‌های اقتصادی بود.

در این جلسه، جهانگیر شاهینی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، با اشاره به دستور کار ثابت جلسات هفتگی گفت: بررسی وضعیت اعتباری تسهیلات سفر، گزارش فرمانداری‌های پاوه و جوانرود و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه استارتاپ‌ها از جمله محورهای اصلی این نشست است که با ارائه گزارش پارک علم و فناوری دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌های توسعه‌ای دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: دستگاه‌هایی که گزارش‌های خود را در این کارگروه مطرح می‌کنند، موظف هستند برنامه‌های توسعه خود را به صورت مدون و به تفکیک سنوات برنامه هفتم توسعه تا پایان سال جاری و سال‌های آتی تدوین و به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تحویل دهند.

لزوم تکمیل و تحویل برنامه‌های دستگاه‌ها

شاهینی با بیان اینکه تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها برنامه‌های توسعه خود را تکمیل و تحویل نداده‌اند، تصریح کرد: گزارش‌های ارائه شده نباید به صورت مقطعی باقی بماند و لازم است تمامی دستگاه‌ها به جای ارائه گزارش‌های پراکنده، اسناد برنامه‌ای کامل ارائه کنند.

وی افزود: تنها اداره ثبت اسناد اقدامات خود را تکمیل کرده اما هنوز برنامه مدون را در قالب مورد نظر تحویل نداده است و تأکید ما بر ارائه برنامه عملیاتی است نه صرفاً فایل‌های نمایشی.

نظارت بر تسهیلات و طرح‌های بخش خصوصی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در ادامه بر ضرورت نظارت مستمر بر تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید پس از پرداخت تسهیلات، روند پیشرفت طرح‌ها را رها نکنند و با حضور میدانی در شرکت‌ها، گزارش‌های مرحله‌ای براساس یک چک‌لیست مشخص تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند.

شاهینی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی، عنوان کرد: تاکنون بیش از دو همت تسهیلات پرداخت شده است که لازم است برای تمامی این طرح‌ها، یک الگوی چهارمرحله‌ای از آغاز تا رسیدن به مرحله تولید تدوین شود تا از راکد ماندن طرح‌ها پس از پایان دوره تنفس تسهیلات جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این نظارت‌ها جلوگیری از بروز مشکلات برای بانک‌ها و بخش خصوصی و پیشگیری از تمدیدهای پرهزینه و دوباره‌کاری‌ها در نظام بانکی است.

در پایان این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، ارائه گزارش تحلیلی طرح‌های کارآفرینی را یکی از محورهای مهم جلسه عنوان کرد و از مسئولان مربوطه خواست با حضور در جایگاه تعیین شده، گزارش‌های کارشناسی را برای تصمیم‌گیری بهتر ارائه دهند.