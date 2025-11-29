به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه، در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه اظهار کرد: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صمت طی سه روز حضور در کرمانشاه، بازدیدهای مختلفی از صنایع شرق و غرب و همچنین مرزهای استان انجام دادند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه مشکلات صنعتی و معدنی استان در پنلهای تخصصی بررسی شد، افزود: جمعبندی این سفر منجر به تصمیمگیری برای تشکیل سه کمیته تخصصی در وزارت صمت و همچنین برگزاری جلسهای ویژه در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن جهت پیگیری موضوعات مرتبط با استان شد.
ضرورت معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری کرمانشاه در سطح بینالمللی
حبیبی با تأکید بر لزوم برگزاری همایش بینالمللی معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان کرمانشاه، گفت: این همایش باید جامع باشد تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی در آن مشارکت کنند و فرصتها و مشوقهای سرمایهگذاری از جمله مجوزهای بینام و مزیتهای منطقه آزاد قصرشیرین بهطور دقیق ارائه شود.
وی بر تکمیل فرآیند صدور مجوزهای بینام تأکید کرد و افزود: لازم است کاربرگ نهایی این مجوزها هرچه سریعتر قابل استخراج شود.
پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور و تسریع طرحهای بزرگ اقتصادی
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری مصوبات و تفاهمنامههای سفر رئیسجمهور، گفت: این تفاهمنامهها شامل طرحهای بزرگ اقتصادی همچون کارخانه قند سوم، لاستیکسازی و نخلستان است و باید با سرعت بیشتری عملیاتی شوند، چرا که اثرگذاری قابل توجهی در توسعه استان خواهند داشت.
وی همچنین درباره تکلیف قانونی واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید پروژههای قابل واگذاری را سریعاً بررسی و به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیشنهاد دهند.
انسداد چاههای غیرمجاز و تأثیر آن بر منابع آبی استان کرمانشاه
استاندار کرمانشاه با اشاره به انسداد ۱۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان گفت: این اقدام نقش مهمی در افزایش سطح آبهای زیرزمینی و تقویت کشاورزی داشته است. وی افزود: با وجود این، حدود چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
حبیبی با قدردانی از همراهی مردم و تلاشهای مجموعه آب منطقهای و دستگاه قضائی افزود: در صورت انسداد کامل چاههای غیرمجاز، امکان تخصیصهای جدید آب برای صنعت و کشاورزی فراهم خواهد شد.
لزوم برگزاری منظم کارگروههای اشتغال در شهرستانها
استاندار کرمانشاه گفت: فرمانداران باید حداقل هفتهای یکبار کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری را برگزار کنند، چرا که شهرستانهایی مانند کرمانشاه که جلسات منظمتری دارند، نتایج بهتری نیز کسب کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به دشواری بازپرداخت دورهای تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، افزود: حداقل دوره بازپرداخت باید یکساله باشد و براساس مصوبه جلسه امروز، بازپرداخت این تسهیلات به صورت یکساله تعیین شد.
