به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه صبح شنبه با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

در این مراسم، جهانگیر شاهینی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان و مسئولان کشوری و استانی، گفت: حضور مدیران ملی در این رویداد موجب رونق و اعتبار بیشتر جشنواره شهید رجایی در استان کرمانشاه شده است. وی از تلاش‌ها و حمایت‌های استاندار کرمانشاه و همکاران مجموعه اداری استان قدردانی کرد.

شاهینی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۴ دستگاه اجرایی با مجموع ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر کارمند در استان فعالیت دارند که ۶۳ درصد آنان مرد و ۳۷ درصد زن هستند. وی افزود: از این تعداد، بیش از ۵۹ درصد کارکنان رسمی و ۲۰ درصد از جامعه کارمندان استان از ایثارگران هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سطح تحصیلات نیروی انسانی دستگاه‌ها گفت: حدود ۶۶ درصد از کارکنان دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و پنج درصد نیز در مقطع دکتری تحصیل کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت علمی و تخصصی بالای نیروی انسانی در استان است.

شاهینی ترکیب مدیران استان را نیز تشریح کرد و افزود: بیشترین سهم مدیران استان مربوط به سطوح میانی و عملیاتی است و در مجموع ۲۲۷۶ مدیر در ساختار اداری کرمانشاه فعالیت دارند که بخش عمده آنان در رده‌های اجرایی و میدانی حضور دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ادامه درباره روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: این ارزیابی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است. شاخص‌های عمومی در قالب هشت محور و ۵۷ شاخص از جمله توسعه دولت هوشمند، رضایت‌مندی مردم، بهره‌وری، شفافیت و اصلاح ساختار اداری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به همکاری گسترده دستگاه‌ها در فرآیند ارزیابی گفت: شش گروه اصلی شامل فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، عمرانی، اقتصادی، علمی، امنیتی و قضائی در ارزیابی مشارکت داشتند. نتایج این ارزیابی‌ها پس از بررسی نهایی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است.

شاهینی با بیان اینکه استان کرمانشاه به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای نظام ارزیابی و بهره‌وری شناخته می‌شود، افزود: در سال جاری بیش از ۱۱۰ قرارداد و طرح در حوزه بهره‌وری تنظیم شده و برنامه‌ریزی شده است تا ۷۰ دستگاه اجرایی خدمات خود را در راستای تحقق اهداف بهره‌وری و دولت هوشمند متمرکز کنند.

وی همچنین به چالش‌های موجود در مسیر توسعه استان اشاره کرد و گفت: کیفیت پایین برخی محصولات کشاورزی، نرخ پایین ماندگاری گردشگران، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری و پایین بودن میزان صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها برطرف شود.

شاهینی تأکید کرد: نتایج جشنواره شهید رجایی به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر دستگاه‌ها نیست، بلکه این رقابتی سالم میان نهادها برای بهبود عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم است. وی افزود: هدف نهایی ما تحقق توسعه پایدار استان با محوریت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی توانمند است.