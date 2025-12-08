نورمفیدی: وحدت گلستان یک سرمایه تاریخی و راهبردی برای کشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول با اشاره به نقش تعیین‌کننده جوانان در توسعه کشور، اظهار کرد: حکمرانی امروز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نیازها، خواسته‌ها و شرایط نسل جوان در آن محوریت داشته باشد.

وی افزود: جوانان باید موتور محرک کشور باشند؛ امروز و آینده ایران باید به دست همین نسل اداره شود.



وی با بیان اینکه ایران در شرایطی بسیار پیچیده قرار دارد که نمونه آن کمتر در جهان دیده می‌شود، افزود: برای آینده‌سازی کشور باید از سنین کودکستان تا دبیرستان به آموزش‌وپرورش توجه ویژه شود؛ این نسل باید ساخته و مدیریت شود تا بتواند آینده ایران را اداره کند.



نورمفیدی با اشاره به پرسش‌های جدی نسل جوان درباره چشم‌انداز آینده نظام گفت: وقتی جوانان از من می‌پرسند آینده جمهوری اسلامی را چگونه می‌بینید، قبل از هر چیز می‌گویم باید بدانیم چرا انقلاب کردیم. آیا هدف این بود که ایران مثل برخی کشورهای منطقه شود؟ اگر چنین بود، همان گذشته می‌ماندیم. انقلاب امام شبیه نهضت انبیا بود؛ نهضتی برای مبارزه با ظلم، استکبار و زورگویی جهانی است.

وی با اشاره به سابقه مبارزه امام خمینی (ره) علیه کاپیتولاسیون افزود: امام انقلابی بود که در برابر قلدری جهانی ایستاد؛ انقلاب اول مبارزه با استبداد داخلی بود و انقلاب دوم تسخیر لانه جاسوسی مهم‌تر از اول. این محتوا باید برای نسل جوان تبیین شود.



گلستان چگونه الگوی وحدت امت اسلامی شد؟



نماینده ولی‌فقیه در گلستان با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ این استان را الگوی وحدت امت اسلامی معرفی کردند، گفت: استان گلستان سابقه تاریخی دشواری داشت؛ اختلافات فارس و ترکمن و حضور گروهک‌ها در ابتدای انقلاب بود اما با راهنمایی قرآن و سیره پیامبر و اهل‌بیت (ع)، مبنای کار را بر پایه سه اصل چون پذیرش یکدیگر، احترام متقابل و دیگری صداقت در رفتار بنا نهاده شد.



وی افزود: ۴۵ سال است هیچ‌کس نتوانسته از من عملی برخلاف این اصول بگیرد. همه باید بدانند ایران متعلق به همه است و مذاهب باید یکدیگر را بپذیرند.

روایتی ناگفته از فتنه‌انگیزی‌ها

نورمفیدی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای ایجاد اختلاف در سال‌های ابتدایی انقلاب گفت: شبی دیر وقت گروهی به مسجد آمدند و گفتند از ترکمن‌صحرا امشب قرار است به ما حمله شود. من گفتم بروید بخوابید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و مسئولیت با من. بعدها امام‌جمعه گمیشان هم گفت همین شیطنت را برای آن‌ها هم گفته بودند. می‌خواستند مردم را به جان هم بیندازند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر هیچ‌کدام از این اختلاف‌افکنی‌ها رخ نداد و وحدت استان برقرار ماند.



اقتصاد و معیشت؛ بستری برای ایجاد تفرقه



وی با اشاره به اینکه دشمنان برخی مسائل اقتصادی را دستاویز تفرقه قرار می‌دهند، گفت: در خطبه‌ها مردم را از تاریخ این کشور آگاه می‌کنیم. ایران همیشه مردان بزرگ داده است؛ از امیرکبیر تا مجاهدانی که برای استقلال کشور جان دادند. امام آمد و خواسته تاریخی آنان را محقق کرد. اما باید بپذیریم مبارزه با قلدرهای عالم سختی دارد.



وی درباره شالی‌کاری و بحران آب نیز گفت: گلستان جای شالی‌کاری گسترده نیست. آینده استان دارد ویران می‌شود. باید الگوی کشت اصلاح شود؛ محصولاتی مثل زعفران و پنبه می‌توانند جایگزین شوند. پنبه روزی ۲۰۰ هزار هکتار در استان کشت می‌شد اما امروز به ۱۵ هزار هکتار رسیده؛ این خسارت بزرگی است و باید احیا شود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه عالِم باید آشنا به زمان باشد، گفت: اگر با زمان جلو نرویم، زمان ما را کنار می‌زند. امروز انتشار فیلم‌ها و اخبار جعلی یکی از ابزارهای دشمن است. باید مردم به‌ویژه در روستاها آگاه شوند.

آشوراده، خلیج گرگان و دیوار دفاعی؛ ظرفیت‌های بزرگ گلستان



وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ سال پیگیر احیای ظرفیت گردشگری جزیره آشوراده بوده، افزود: این جزیره می‌تواند سکوی جهش اقتصادی استان باشد. مرحوم شهید رئیسی وقتی از نزدیک آشوراده را دید، گفت چطور چنین ظرفیتی رها شده؟ اکنون استاندار سخت پیگیر فعال‌سازی آن است.

نورمفیدی همچنین از دیوار دفاعی تاریخی گرگان به‌عنوان یک ظرفیت بین‌المللی نام برد و گفت: برخی حتی نمی‌دانستند چنین اثر بزرگی در استان وجود دارد. این دیوار باستانی می‌تواند گلستان را به یکی از قطب‌های گردشگری کشور بدل کند.



دشمن ۲۰ سال برای تفرقه برنامه‌ریزی کرده است



نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: خود رسانه‌های غربی اعتراف کرده‌اند که برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان مردم ایران ۲۰ سال برنامه‌ریزی کرده‌اند. امروز ایرانِ ۴۰ سال پیش نیست؛ اما باید هم مردم و هم مسئولان مراقب باشند. وحدت، آگاهی، صداقت و توجه به نسل جوان مهم‌ترین نیازهای امروز کشور است.