۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

باخدا: واژگونی خودرو در بزرگراه پیامبر اعظم مشهد یک مصدوم برجا گذاشت

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد از وقوع حادثه واژگونی خودرو در بزرگراه پیامبر اعظم خبر داد که به مصدومیت یک بانوی جوان منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حادثه واژگونی خودرو در بزرگراه پیامبر اعظم با تماس شهروندان به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۵۳ به محل اعزام شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: مصدوم این حادثه یک خانم ۲۶ ساله بود که تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.

باخدا خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از انجام اقدامات پیشگیرانه و ایمن سازی معبر برای تردد سایر خودروها، در ساعت ۱۰:۱۶ پایان عملیات را اعلام کردند.

