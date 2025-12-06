باخدا: واژگونی خودرو در بزرگراه پیامبر اعظم مشهد یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حادثه واژگونی خودرو در بزرگراه پیامبر اعظم با تماس شهروندان به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله آتشنشانان ایستگاه ۵۳ به محل اعزام شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
وی تصریح کرد: مصدوم این حادثه یک خانم ۲۶ ساله بود که تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.
باخدا خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از انجام اقدامات پیشگیرانه و ایمن سازی معبر برای تردد سایر خودروها، در ساعت ۱۰:۱۶ پایان عملیات را اعلام کردند.
