منیری:امدادرسانی به ۱۳ مصدوم در تصادف زنجیره ای محور تربت جام انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: شامگاه سه شنبه گزارشی مبنی بر برخورد زنجیره‌ای سه دستگاه خودرو پراید و یک دستگاه خودرو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۲ محور تربت جام به فریمان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله یک تیم امداد و نجات از پایگاه امداد و نجات بین شهری خرم آباد (یادمان شهید فیاض) شهرستان تربت جام به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ۱۳ مصدوم داشت که پس از تثبیت ایمنی صحنه، تثبیت فیزیکی و پزشکی و ارائه کمک‌های اولیه و پیش بیمارستانی سه مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر و ۱۰ مصدوم دیگر توسط آمبولانس‌های اورژانس به مرکز درمانی سجادیه تربت جام منتقل شد.