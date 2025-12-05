محمدزاده: سانحه رانندگی در سبزوار منجر به ۲فوتی و یک مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدزاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده فرعی روستای دلقند سبزوار، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه، مشخص شد دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر به شدت برخورد کردند.



وی افزود: در این حادثه دو نفر راکب در صحنه بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست می‌دهند و یک نفر به شدت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

محمدزاده گفت: علت تامه تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه، در دست بررسی است.