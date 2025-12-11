تهاتر اراضی دولتی با واحدهای مسکونی در گیلان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی علیزاده عصر پنجشنبه با اشاره به افزایش تقاضا برای واحدهای مسکونی الگوی مصرفی و فشارهای اقتصادی بر اقشار جوان و کم‌درآمد، اظهار کرد: طرح «مسکن استیجاری» در اولویت برنامه‌های تأمین مسکن استان قرار گرفته است.

ضرورت توسعه مدل‌های پایدار تأمین مسکن

علیزاده با بیان اینکه بازار اجاره در گیلان تحت‌تأثیر رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، مهاجرت درون‌استانی و محدودیت عرضه قرار گرفته است، گفت: شرایط ویژه بازار مسکن در شهرهای گیلان، لزوم اتخاذ مدل‌های اصلاحی همچون مسکن استیجاری را بیش از گذشته روشن کرده است. این طرح با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از مشوق‌های هدفمند، می‌تواند بخش مهمی از نیاز اقشار کم‌برخوردار را پوشش دهد.

کنترل نوسانات بازار و کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی

وی افزود: اجرای طرح مسکن استیجاری علاوه بر حمایت مستقیم از خانواده‌های نیازمند، نقش مؤثری در کنترل قیمت‌های اجاره، کاهش التهابات بازار و جلوگیری از توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد داشت. این سیاست زمینه بهبود کیفیت زندگی شهری و توسعه متوازن در سطح استان را فراهم می‌کند.

آغاز مراحل عملیاتی طرح در گیلان

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با تأکید بر پیگیری‌های مستمر وزارت راه و شهرسازی گفت: چارچوب اجرایی طرح مسکن استیجاری در استان نهایی شده و به زودی با اولویت شهرهای پرتقاضا وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل‌شده

علیزاده در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان آمادگی دارد اراضی دولتی را با واحدهای مسکونی تکمیل‌شده و آماده عرضه به بازار تهاتر یا خریداری کند. این اقدام با اولویت پهنه‌ها و بافت‌های فرسوده شهری و برای پروژه‌هایی با حداقل ۱۰ واحد در هر بلوک انجام خواهد شد.

دعوت از انبوه‌سازان و سازندگان مسکن

وی تأکید کرد: انبوه‌سازان و سازندگان حقیقی و حقوقی که در شهرهای استان اقدام به احداث واحدهای مسکونی کرده‌اند، می‌توانند برای کسب اطلاع از سازوکار تهاتر و هماهنگی‌های لازم به معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان مراجعه کنند.