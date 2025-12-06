فرماندار کرمانشاه: تنها ۵ درصد تسهیلات سفر پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه عصر شنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد و آخرین وضعیت طرح‌های اشتغال‌زایی و پرداخت تسهیلات در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.

محمد مبین فرماندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به آمار ارائه‌شده گفت: جداول ارائه‌شده به‌روشنی نشان می‌دهد که از مجموع تسهیلات سفر، تنها حدود پنج درصد به مرحله پرداخت رسیده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که هفته گذشته با بانک‌های عامل شهرستان برگزار شد، اعلام شد بخش عمده‌ای از طرح‌های با رقم‌های بالای ۵۰۰ میلیارد تومان به تهران ارسال شده و نیازمند پیگیری ویژه در سطح ملی است.

تأکید بر توجه به مشاغل خرد و خانگی

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به طرح‌های بزرگ و خرد اظهار کرد: در کنار پروژه‌های کلان که می‌توانند اشتغال استان را متحول کنند، نباید از ظرفیت بالای مشاغل خانگی و خرد برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار غافل شد.

مبین با اشاره به جلسه خود با رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان کرمانشاه گفت: در نشستی با ۵۲ اتحادیه فعال شهرستان، موضوع مهمی مطرح شد مبنی بر اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی، خدمات خود را به استان‌های دیگر برون‌سپاری می‌کنند.

وی تصریح کرد: تداوم این روند می‌تواند به تضعیف تثبیت اشتغال موجود منجر شود و حتی مشاغل فعلی را نیز با تهدید مواجه کند.

فرماندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تثبیت اشتغال موجود به اندازه ایجاد شغل جدید اهمیت دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در این زمینه با حساسیت بیشتری عمل کنند.