به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در نشستی صمیمی و کارشناسی، جمعی از نخبگان و فعالان جوان کرمانشاه با محمد مبیّن، فرماندار این شهرستان، دیدار و دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه توسعه و رفع مشکلات منطقه مطرح کردند.

این نشست با هدف بهره‌گیری از ظرفیت فکری، خلاقیت و ایده‌پردازی جوانان در مدیریت شهری و ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی، در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه، ۱۵ نفر از نمایندگان جوانان کرمانشاه به بیان مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی جامعه جوان از جمله مشکلات اشتغال، کمبود فضاهای فرهنگی و تفریحی، ضرورت ساماندهی امور جوانان و لزوم استفاده از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در برنامه‌ریزی‌های اجرایی پرداختند. آنان همچنین بر ایجاد سازوکارهای رسمی برای مشارکت مؤثر جوانان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها تأکید کردند.

محمد مبیّن، فرماندار کرمانشاه، با قدردانی از حضور پرشور و ایده‌های نوین جوانان، اظهار کرد: جوانان چشمه‌های جوشان علم، امید و خلاقیت هستند و بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و بسیاری از دغدغه‌های مطرح‌شده، دغدغه‌های مدیریتی مجموعه فرمانداری نیز هست.

وی با تأکید بر تداوم این نشست‌ها افزود: این جلسه قطعاً آخرین نشست نخواهد بود و برنامه‌ریزی شده است تا حضور جوانان در قالب کارگروه‌های تخصصی و مشورتی نهادینه شود و از نظرات کارشناسی آنان در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری شود.

فرماندار کرمانشاه همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده عملی از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در حل مسائل شهری خبر داد و گفت: هدف ما رسیدن به فهم و ادبیات مشترک میان مدیریت شهرستان و جوانان برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای است.

مبیّن در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از به‌کارگیری تعدادی از جوانان به‌عنوان «معتمد فرماندار» در هیئت‌های اجرایی انتخابات خبر داد و این اقدام را گامی عملی در راستای افزایش مشارکت جوانان در عرصه‌های اجرایی و تصمیم‌سازی عنوان کرد.

وی در پایان از جوانان خواست ارتباط مستمر خود با فرمانداری را حفظ کرده و با ارائه راهکارهای عملی و امکان‌سنجی‌شده، در مسیر توسعه پایدار شهرستان کرمانشاه همراهی کنند.