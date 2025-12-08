به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ترافیک شهرستان کرمانشاه عصر دوشنبه، به ریاست محمد مبین فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد. محورهای اصلی این نشست بر ساماندهی وضعیت ترافیک شهری و مدیریت معابر پرتردد متمرکز بود.
در ابتدای جلسه، مبین با اشاره به مشکلات ناشی از حضور وانتهای فروش دورهگرد و بینظمی در پارکینگهای سطح شهر، بر ضرورت برنامهریزی جامع و اقدام فوری برای کاهش آشفتگیهای ترافیکی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: وضعیت فعلی یکشبه ایجاد نشده اما با نقشه راه کارشناسی میتوان از تشدید آن جلوگیری کرد.
اعضای شورا در این نشست تصمیم گرفتند که نقاط مجاز فعالیت وانتها با همکاری پلیس راهور تعیین و صدور مجوزهای موقت جدید تا زمان ابلاغ نهایی متوقف شود. همچنین، ساماندهی به صورت مرحلهای و از اولویت دارترین مناطق آغاز خواهد شد و همزمان اقدامات فرهنگسازی و اعمال قانون برای هدایت کسبوکارها دنبال میشود.
موضوع تعرفههای پارکینگها و توسعه پارکینگهای طبقاتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. شورای ترافیک بر شفافیت تعرفهها، تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و رفع اختلافات بیندستگاهی برای ایجاد پارکینگهای حاشیهای تأکید کرد.
در پایان جلسه، فرماندار کرمانشاه بر مسئولیتپذیری همه دستگاهها در برابر وضعیت موجود، رعایت استعلامها پیش از صدور مجوزهای تجاری و ارتقای فرهنگ رانندگی و تابآوری رانندگان در مواجهه با حوادث ترافیکی تأکید کرد.
