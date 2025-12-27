تأکید استاندار کرمانشاه بر نقش معادن در جهش اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت ایفای تعهدات بانکی در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری اظهار کرد: سایر بانکها نیز باید تلاش کنند به تعهدات خود عمل کنند تا شاهد بروز مشکلات و عقبماندگی در این بخش نباشیم.
وی با بیان اینکه کرمانشاه از ظرفیتهای متنوعی در حوزه گردشگری، کشاورزی، تجارت، صنعت و معادن برخوردار است، افزود: توسعه زمانی متوازن و پایدار خواهد بود که همه این بخشها بهصورت همزمان پیش بروند و هنر مدیریت استان در شناسایی ظرفیتهای نهفته و وارد کردن آنها به چرخه تولید است.
استاندار کرمانشاه معادن را از ظرفیتهای کمنظیر استان دانست و گفت: گزارش ارائهشده نشان میدهد بخش معدن هم متقاضیان مناسبی دارد و هم هزینهبر نیست، اما بازدهی بالایی ایجاد میکند و میتواند تحولات مثبتی در اقتصاد استان رقم بزند.
حبیبی عمده چالشهای حوزه معدن را مسائل حقوقی و معارضات اجتماعی عنوان کرد و افزود: بیشتر معادن در اراضی ملی و حاشیه روستاها قرار دارند و حل این مشکلات نیازمند ورود جدی فرمانداران است؛ چرا که رفع این موانع، سریعترین و بیشترین منفعت را برای مردم همان مناطق به همراه دارد.
استاندار کرمانشاه خواستار اختصاص حداقل یک همت تسهیلات از محل مصوبات سفر رئیسجمهور برای حمایت از بخش معدن شد و گفت: این بخش باید بهطور جدی دیده شود و ظرفیتهای معدنی استان نیز برای جذب سرمایهگذار بهصورت گسترده اطلاعرسانی شود.
وی همچنین تولیدات گلخانهای و آبزیپروری را از دیگر ظرفیتهای مهم استان برشمرد و افزود: برای اقتصادی و صادراتمحور شدن کشاورزی، توسعه کشتهای گلخانهای و افزایش تولید آبزیان باید با جدیت در دستور کار کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری قرار گیرد تا زمینه رشد پایدار اقتصاد استان فراهم شود.
