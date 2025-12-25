فرماندار کرمانشاه: فیروزآباد ظرفیت تبدیل به قطب تولید زعفران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین فرماندار کرمانشاه ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد که با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، محمد رشیدی و فضل الله رنجبر نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، ضمن خوشآمدگویی به حاضرین، از تأخیر ایجاد شده در برنامه عذرخواهی کرد.
وی با اشاره به حضور اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران، معتمدین و ریشسفیدان منطقه، از همدلی و اتحاد مردم فیروزآباد تقدیر و آن را نمونهای از وفاق و همکاری اجتماعی در استان عنوان کرد.
فرماندار کرمانشاه بر اهمیت حمایت دولت از بخش فیروزآباد تأکید کرد و گفت: این بخش با توجه به توانمندیهای کشاورزی، دامپروری و گلخانهای، میتواند به عنوان قطب زعفران کشور مطرح شود. همچنین توسعه صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی، زمینه اشتغال و تولید را در منطقه افزایش خواهد داد.
وی افزود: در کنار ظرفیتهای موجود، مشکلاتی نیز وجود دارد که مدیران محلی مسائل و نیازهای منطقه را به اطلاع استاندار رسانده و امیدواریم با دستورالعملهای دولت و پیگیری نمایندگان مردم، شاهد رفع مشکلات باشیم.
مبین خاطرنشان کرد که سفرهای شهرستانی استاندار کرمانشاه به بخشهای مختلف استان، فرصت مناسبی برای بررسی مستقیم مسائل و پیگیری مطالبات مردم است و با همراهی مدیران اجرایی، اقدامات مؤثری برای توسعه و رفع موانع انجام خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی و مردم منطقه، اظهار کرد: فیروزآباد میتواند با برنامهریزی مناسب و حمایت دولت به نمادی از توسعه پایدار و اشتغال در استان تبدیل شود.
