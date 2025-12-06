یادواره شهدای دانشجو در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر عصر شنبه در این مراسم به تمامی میهمانان، به ویژه خانواده‌های معظم شهدا به یادآوری مسئله شهادت که بالاترین معنا برای زندگی است پرداخت، و یاد و خاطره همه شهیدان به خصوص شهدای دانشجو عباس بهروزی، ایمان قائدی، محمد تنگستانی و حسین احمدی سخنان خود را آغاز کرد.

محمدرضا بحرانی در ادامه با اشاره به اهمیت علم‌آموزی و تزکیه نفس به مقام والای شهیدان پرداخت و گفت: شهدای دانشجو نماد پیوند علم و ایثار هستند و سیره آنان برای جامعه دانشگاهی الهام‌بخش و راهگشا خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمدباقر نادم در این مراسم با روایتی شیوا و مستند، بخشی از خاطرات و رشادت‌های شهدا را بازگو کردند. شرح رشادت‌ها و فداکاری‌های این عزیزان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، فضایی آکنده از احساسات و معنویت را در سالن حاکم ساخت.

در بخش پایانی مراسم، تجلیل از مقام ایثار و شهادت برگزار شد و از خانواده‌های معظم شهدای دانشجو حاضر در مراسم تقدیر به عمل آمد. راه شهیدان همچنان چراغ هدایت نسل امروز دانشگاهی کشور خواهد بود.

این مراسم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره قهرمانانی که علم و جهاد را در هم آمیختند و با خون خود مسیر آینده کشور را روشن ساختند، با شور و حال معنوی خاصی در فضای دانشگاه پیام نور بوشهر طنین‌انداز بود. حضور گسترده دانشجویان و اساتید نشان‌دهنده عمق ارادت جامعه علمی استان به آرمان‌های شهدا بود.