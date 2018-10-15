یادواره شهدای مدافع حرم استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم معنوی که خانواده شهدای مدافع حرم، جانباز و یکی از مدافعین حرم استان بوشهر حضور داشتند، اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا نقش به سزایی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما دارد.

اکبر مولایی گفت: امیدواریم که ما رهروان راستین این عزیزان باشیم و بتوانیم روزبه روز و هر چه بیشتر در مسیر شهدا گام برداریم.

مولایی خاطرنشان ساخت: کار دانشجومعلمان ما در برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم استان بوشهر و شهدای مظلوم حادثه تروریستی اهواز شایسته تقدیر است و محور این حرکت ارزنده بسیج دانشجویی پردیس بنت الهدی صدر دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر هستند.

وی تصریح کرد: ما همیشه خود را مدیون رشادت‌ها و جانبازی های شهیدان و ایثارگران و رزمندگان انقلاب اسلامی ایران می دانیم.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر اظهار داشت: هر چه در زمینه فرهنگ شهادت و ایثار و شهدا و جانبازان تلاش و کار کنیم، کم است.

حجت الاسلام حسین حاجیانی گفت: امیدواریم که پاسداشت شهدا توسط شما دانشجومعلمان برای آنها در فردای قیامت موجب شفاعت همه ما شود.

حاجیانی با گرامیداشت حضور خانواده های شهدای مدافع حرم، جانبازان و رزمندگان مدافع حرم استان بوشهر در این مراسم افزود: از بسیج خواهران پردیس بنت الهدی صدر دانشگاه فرهگیان استان بوشهر و همه مسئولان دانشگاه برای برگزاری این مراسم تقدیر می کنم.

مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران استان بوشهر در این مراسم اظهار داشت: احترام به شهیدان و پاسداشت آنها و گرامیداشت یاد و خاطره آنها ارتباطی دو سویه است.

حجت الاسلام ابراهیم تشکری گفت: همه ما باید در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت سهیم باشیم و گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم استان بوشهر و شهدای حادثه تروریستی اهواز از سوی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر قابل تقدیر است.

تشکری بیان داشت: هر کس به هر شکلی در اخلاق، رفتار و ... احترام و حرمت شهدا می کند قطعا بدانید که شهدا پاسخ احترام و حرمت او را خواهند داد.

افروغ سخنران این مراسم نیز اظهار داشت: برای فهم انقلاب اسلامی و برای حرکت رو به جلوی این مسیر مقدس باید مسیر، معرفت، راه و اولویت شهید را فهمید.

وی ادامه داد: امروز ما به ازای هر شهید صدها و شاید هزاران نفر جوان پاکباخته دلداده انقلاب اسلامی تحویل داده ایم و این حرف گزافی نیست و حضور پرشور دانشجومعلمان در این آئین مصداق واقعی این گفته است.

افروغ ادامه داد: امروز با شناخت دقیقی که از صحنه عالم داریم دیگر انقلاب اسلامی محصور در مرز ایران نیست و امروز این تفکر عدالتخواهی و آزادی طلبی و تفکر احترام به انسان و انسانیت و اعتلای آن در تمام عالم مخاطبان خود را یافته است.

وی تصریح کرد: امروز در هر معادله ای در دنیا نقش جمهوری اسلامی ایران پررنگ و بارزتر نشان داده می شود و این پاسداشت خون شهید است.

افروغ بیان کرد: امروز نگاه جوان ایرانی آنچنان اعتلا پیدا کرده که باید بگویم اندیشه قاطبه جوانان جامعه اندیشه جهانی است.

دراین مراسم یکی از جانبازان مدافع حرم استان بوشهر به بیان رشادت های رزمندگان مدافع حرم پرداخت و در پایان نیز از خانواده شهدای مدافع حرم، جانباز مدافع حرم و یکی از رزمندگان مدافع حرم استان بوشهر تجلیل به عمل آمد و یکی از خوانندگان ارزشی استان و گروه سرود نسیم انتظار دشتستان نیز قطعاتی در زمینه شهدا اجرا کردند؛همچنین یکی از کارکنان دانشگاه نیز دل نوشته ای را در ستایش شهیدان خوانش کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، مسئول و جمعی از مسئولان ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر، سرپرست پردیس بنت الهدی صدر و معاونین پردیس علامه طباطبایی،کارکنان، اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در این آئین حضور داشتند.