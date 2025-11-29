رئیس انجمن کوراش: اصفهان میزبان هشتمین دوره مسابقات دختران شد

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کوراش کشور ویژه دختران در رده سنی امید (زیر ۲۱ سال) با هدف آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در مسابقات و رویدادهای بین‌المللی آینده، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه به میزبانی استان اصفهان، شهرستان فلاورجان برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های انجمن کوراش در راستای توسعه و گسترش این رشته ورزشی در سراسر کشور، میزبانی این دوره از رقابت‌ها به یکی از شهرستان‌های استان اصفهان واگذار شد.

خسرویار همچنین بیان کرد: استان اصفهان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در بخش دختران نتایج درخشانی کسب کرده و همین امر انگیزه‌ای مضاعف برای برگزاری مسابقات کوراش در این استان ایجاد کرده است.