  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

رئیس انجمن کوراش: اصفهان میزبان هشتمین دوره مسابقات دختران شد

رئیس انجمن کوراش: اصفهان میزبان هشتمین دوره مسابقات دختران شد

بجنورد- رئیس انجمن کوراش گفت: هشتمین دوره مسابقات قهرمانی دختران امید ۲۰ و ۲۱ آذر در شهرستان فلاورجان اصفهان برگزار می‌شود.

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کوراش کشور ویژه دختران در رده سنی امید (زیر ۲۱ سال) با هدف آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در مسابقات و رویدادهای بین‌المللی آینده، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه به میزبانی استان اصفهان، شهرستان فلاورجان برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های انجمن کوراش در راستای توسعه و گسترش این رشته ورزشی در سراسر کشور، میزبانی این دوره از رقابت‌ها به یکی از شهرستان‌های استان اصفهان واگذار شد.

خسرویار همچنین بیان کرد: استان اصفهان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در بخش دختران نتایج درخشانی کسب کرده و همین امر انگیزه‌ای مضاعف برای برگزاری مسابقات کوراش در این استان ایجاد کرده است.

کد خبر 6671597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها