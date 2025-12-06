توقف بعثت کرمانشاه مقابل آریو اسلامشهر در هفته چهاردهم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر شنبه در چارچوب هفته چهاردهم لیگ آزادگان در ورزشگاه خانگی خود به مصاف تیم آریو اسلامشهر رفت که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در این مسابقه، نخستین گل بازی در دقیقه ۱۴ توسط مرتضی حسین‌زاده برای تیم آریو اسلامشهر به ثمر رسید و تیم میهمان از میزبان پیش افتاد.

در ادامه، شاگردان ابراهیم اشکش سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با افزایش فشار حملات، در دقیقه ۷۸ توسط حامد اکبری‌پور به گل تساوی دست یافتند و از شکست خانگی گریختند.

تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته‌های اخیر شرایط مناسبی نداشته و در پنج دیدار گذشته خود که یکی از آن‌ها در چارچوب جام حذفی برگزار شده، سه شکست و دو تساوی را تجربه کرده است.

بعثت کرمانشاه با کسب یک امتیاز از این دیدار، ۱۷ امتیازی شد و در حال حاضر در رده دهم جدول لیگ دسته اول کشور ایستاده است.