یکه تازی نساجی در صدر جدول/ مس شهربابک متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال امروز شنبه ۱۵ آذر پیگیری شد که طی آن تیم نساجی که در صدر جدول قرار دارد موفق شد در دیداری خانگی و در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر مقابل نفت و گاز گچساران با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی دست یابد. حسین شنانی، سعید باقرپسند و علیرضا ملکی گل‌های نساجی را به ثمر رساندند.

شاگردان رضا ربیعی در تیم هوادار موفق شد در گیلان تیم داماش را شکست دهند تا با کسب ۲۱ امتیاز خود را به تیم‌های بالانشین جدول اضافه کنند. امین قاسمی نژاد و رامتین سلیمان زاده دو بازیکن باتجربه هوادار موفق شدند گل‌های این بازی را به ثمر برسانند.

سه دیدار (بعثت کرمانشاه - آریو اسلامشهر)، (نود ارومیه - پارس جنوبی جم) و (نیروی زمینی - مس شهربابک) هم با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. مس شهربابک که رقابت تنگاتنگی با سایر تیم‌ها برای تصاحب رتبه دوم جدول دارد در دیداری خارج از خانه دو امتیاز مهم را مقابل نیروی زمینی از دست داد.

دیدار مس کرمان و شهرداری نوشهر هم بدون گل به پایان رسید. در جدول رده بندی تیم نساجی با ۱۴ بازی و ۳۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و سه تیم شهرداری نوشهر، مس سونگون و داماش گیلان هم در منقطه سقوط ایستاده اند.