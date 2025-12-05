بعثت کرمانشاه فردا میزبان آریو اسلامشهر در لیگ آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته چهاردهم لیگ آزادگان، فردا شنبه از ساعت ۱۴:۴۵ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف آریو اسلامشهر می‌رود.

بعثت و آریو به‌ترتیب با ۱۶ و ۱۵ امتیاز در رده‌های یازدهم و دوازدهم جدول قرار دارند و پیروزی در این دیدار می‌تواند شرایط دو تیم را در میانه جدول دگرگون کند. حساسیت بازی زمانی بیشتر می‌شود که بعثت طی هفته‌های اخیر از نتایج مطلوب دور بوده و برای بازگشت به جمع بالانشینان نیاز قطعی به کسب سه امتیاز خانگی دارد.

شاگردان ابراهیم اشکش که در این فصل نمایش‌های فراز و نشیب داشته‌اند، امیدوارند با حمایت پرشور هواداران کرمانشاهی در ورزشگاه آزادی، روحیه مضاعف گرفته و مسیر امیدوارانه‌تری را در ادامه فصل دنبال کنند.