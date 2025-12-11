نبرد حساس بعثت در لیگ آزادگان؛ جدال برای بازگشت به روزهای اوج

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ آزادگان، روز جمعه این هفته از ساعت ۱۴:۳۰ در یک دیدار خارج از خانه به مصاف تیم فرد البرز خواهد رفت.

این دیدار حساس به میزبانی تیم فرد البرز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود و برای هر دو تیم به دلیل نزدیکی در جدول، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تیم فوتبال بعثت کرمانشاه این روزها وضعیت مطلوبی ندارد و در پنج بازی آخر خود نتوانسته است به پیروزی دست پیدا کند و تنها دو امتیاز از تساوی کسب کرده است.

جدال تیم دهم با تیم ششم جدول

در حال حاضر تیم بعثت با کسب ۱۷ امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی قرار گرفته است، در حالی که میزبان آن‌ها یعنی فرد البرز با ۱۹ امتیاز، جایگاه ششم را از آن خود کرده است.

با توجه به این فاصله امتیازی اندک میان دو تیم، این بازی از حساسیت زیادی برخوردار است و شاگردان فرزاد اشکش در تیم بعثت امیدوار هستند که با کسب سه امتیاز این مسابقه، روند نامطلوب اخیر را متوقف کرده و مجدداً به روزهای اوج تیم خود بازگردند.