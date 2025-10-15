الگوی کشت کشاورزی در شهرستان ماکو بازنگری و به روز شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر عصر چهارشنبه در دیدار با رییس جهاد کشاورزی شهرستان ماکو بر لزوم تحول در الگوی کشت و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تأکید کرد و افزود: تغییر در نگرش تولید و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

وی با اشاره به وضعیت آبیاری در شهرستان افزود: از مجموع حدود هفت هزار هکتار اراضی کشاورزی، تنها ۶۰۰ هکتار دارای سیستم آبیاری مکانیزه است که توسعه این بخش در دستور کار فرمانداری قرار دارد و با هماهنگی جهاد کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، این روند با جدیت پیگیری خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی ماکو نیز در این دیدار با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر بازار، گفت: کمبود مرغ در هفته‌های اخیر سبب نارضایتی‌هایی در سطح شهر شد و نبود میدان تره‌بار که وظیفه ایجاد آن بر عهده شهرداری است، مشکلاتی را در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

سعید امینی افزود: در حوزه‌های امور اراضی، آب و خاک و توزیع نهاده‌های کشاورزی نیز اقداماتی در حال انجام است، اما نیاز به هم‌افزایی و همکاری بیشتر دستگاه‌ها وجود دارد تا توسعه کشاورزی شهرستان به شکل هدفمندتری دنبال شود.

ماکو به هاب سرمایه گذاری آذربایجان غربی تبدیل شود

فرماندار شهرستان ماکو همچنین در دیدار با رییس پلیس انتظامی ماکو، گفت: اولین مؤلفه جذب سرمایه‌گذاری، امنیت است و این عامل حتی از زیرساخت‌های فیزیکی نیز اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سرمایه‌گذار در جایی حضور می‌یابد که احساس آرامش، ثبات و آینده‌ای مطمئن وجود داشته باشد.

تاجفر با تأکید بر ضرورت تقویت احساس امنیت در میان مردم افزود: این احساس باید در دل مردم نهادینه شود که ماکو در تمامی ابعاد، از امنیت اجتماعی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی و مرزی، شهری امن و قابل اعتماد است

فرماندار ماکو در ادامه گفت: ماکو با برخورداری از ظرفیت‌های جغرافیایی و موقعیت مرزی خود می‌تواند به شهری توریست‌پذیر و هاب سرمایه گذاری تبدیل شود و تحقق این هدف در گرو هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و مردم است

در پایان این دیدار، فرمانده انتظامی شهرستان ماکو نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های انتظامی در راستای ارتقای امنیت و پیشگیری از جرایم ارائه داد و بر آمادگی کامل مجموعه انتظامی برای همکاری با فرمانداری و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد.