خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان سمنان یکی از استانهای خشک کشور است که کمبود بارشها و همچنین منابع آبی در کنار برهم خوردن تراز آبی یعنی برداشت بیش از دریافت، سبب بروز مشکلات عدیده ای در زمینه تأمین آب شده است آبی که ۹۰ درصد آن سهم کشاورزی، چهار درصد آن سهم صنعت و مابقی سهم شرب میشود در صورتی که دست کم باید نیاز صنعت به آب شش الی هفت درصد باشد.
برای کمبود آب مورد نیاز صنایع، راهکارهایی پیش رو است که از جمله آنها میتوان به استفاده از پساب و بازچرخانی آب اشاره کرد مقولهای که در سالهای گذشته هم مطرح شد اما پروژه تصفیه خانه سمنان که ابتدا به شرکتی خارجی و بعد به شهرداری سمنان سپرده شد با رکود روبرو شد.
حالا اما ضرورت استفاده از پساب بیش از هر زمان دیگری است و امروز یکشنبه بازدیدی از پروژه پساب شهرستان سمنان با هدف تأمین آب مورد نیاز صنایع سمنان با حضور مدیران شهرکهای صنعتی و آب و فاضلاب استان سمنان صورت گرفته است بازدیدی که ابعاد مختلف این پروژه را مورد بررسی قرار داده است.
کیفیت پروژه پساب
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان در حاشیه این بازدید با اشاره به تأخیر این پروژه بیان کرد: قرارداد اصلی پساب از سال ۱۴۰۲ میان شرکت شهرکهای صنعتی و آبفای استان منعقد شده است تا بتوانیم آب مورد نیاز صنایع سمنان را تأمین کنیم.
محمد رضا باقری با بیان اینکه پروژه در قالب چهار فاز طراحی و عملیاتی شده است، تاکید کرد: این طرح در فاز اول طراحی و اجرا شد، در فاز دوم مسیر ۳۰ کیلومتری انتقال پساب از تصفیهخانه فاضلاب تا شهرک صنعتی اجرا شد، فاز سوم ۲۲ کیلومتر لولهگذاری است و دو ایستگاه پمپاژ اصلی نیز فاز آخر پروژه محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه مسیر ۳۰ کیلومتری انتقال پساب از تصفیهخانه فاضلاب تا مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی شهرک صنعتی سمنان انجام شده است، تاکید کرد: ۲۲ کیلومتر لولهگذاری نیز در دست اجرا است که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن انجام شده پنج کیلومتر دیگر هم در دست ساخت قرار دارد و مابقی به زودی اجرایی میشود.
ایستگاههای پمپاژ
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان همچنین درباره ادامه روند اجرایی طرح توضیح داد: دو ایستگاه پمپاژ اصلی در ابتدای تصفیهخانه و ورودی شهرک صنعتی طراحی و تجهیزات آن هم خریداری میشود همچنین باید تاکید کرد که این طرح روی هم ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
باقری با بیان اینکه ۷۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده اما در مجموع کل این پروژه نزدیک ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت، تاکید کرد: بدون اتکا به منابع ملی و از طریق منابع استانی، اعتبارات مورد نیاز این پروژه مهم که میتواند به کمک صنایع و تولید کنندگان و اشتغال استان بیاید، تأمین شده است.
وی با بیان اینکه از مسیر ۲۲ کیلومتری هنوز پنج کیلومتر دیگر باقی مانده که باید خط لوله در آن اجرا شود، تاکید کرد: لولههای استاندارد مورد نیاز در این طرح هم تولید شده که تا پایان سال جاری بهکارگیری خواهد شد و مشکلی از این بابت نیز نخواهیم داشت.
پیمانکار آماده است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان با بیان اینکه پیمانکار اعلام آمادگی کرده که بتواند تا پایان سال جاری مقوله لوله گذاری را انجام و بخش مهمی از کار را اجرایی کند، افزود: الزامات فنی عبور مسیر از خطوط راهآهن و جاده اصلی نیز باید در طرح انتقال و تصفیه خانهها و … نیز لحاظ شود که اگر بخواهیم همه این مسائل را هم در نظر بگیریم مجموعاً پروژه پساب برای صنایع سمنان تا تابستان سال آینده به صورت کلی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
باقری با بیان اینکه این طرح در تأمین آب مورد نیاز صنایع و تولیدگران سمنان بسیار اهمیت دارد، ابراز کرد: در صورت اجرای این طرح، ظرفیت آب موجود برای صنایع سمنان به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد که کمک بسیار بزرگی برای صنایع و تولیدگران و همچنین کار و اشتغال و تولید در استان سمنان خواهد بود.
وی با بیان اینکه طرح پساب و فاضلاب سمنان که قرار است برای صنایع بهکارگیری شود بعد از دو دهه به فاز اجرایی و تکمیل بازگشته است، افزود: این خبر خوبی برای صنایع و حتی سرمایه گذاری و کار و اشتغال در استان سمنان خواهد بود.
تأمین آب صنایع
منصور کشاورزیان مدیرعامل آب و فاضلاب استان سمنان نیز در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه پساب و فاضلاب استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: جایگزینی پساب با منابع زیرزمینی با هدف تأمین آب مورد نیاز صنایع یکی از الزاماتی است که به دلیل کمبود آب به خصوص در استان خشکی مانند سمنان، در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده است.
کشاورزیان با بیان اینکه فناوری بهکارگیری شده در این پساب و فاضلاب از جمله فناوریهای روز دنیا است، تاکید کرد: ما با پیشرفتهترین و مدرنترین فناوریها توانستهایم این طرح را اجرا کنیم تا جایی که نمونه مشابهی در شمال شرق کشورمان ندارد.
وی با بیان اینکه فاز اول این طرح که در دست اجرا است ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز صنایع سمنان را تأمین میکند، افزود: در فاز دوم این میزان به ۳۰۰ لیتر بر ثانیه هم قابل افزایش است که میتواند حجم قابل قبولی از آب را به صنایع سمنان برساند.
فناوری تصفیه
مدیرعامل آبفای استان سمنان با بیان اینکه ۲۴ کیلومتر خط انتقال در این طرح تعریف شده است، ابراز کرد: این طرح پسابها را از طریق سیفونهایی که در سمنان وجود دارد، به تصفیه خانه پمپاژ کرده و سپس پسابها در آنجا تصفیه میشوند به آب مورد نیاز در صنایع تبدیل میشوند و سپس به شهرک صنعتی سمنان انتقال داده میشود.
کشاورزیان با بیان اینکه تصفیهخانه جدید شامل دو بخش اصلی است؛ بخش اول آشغال گیری و دانه گیری و بخش دوم تصفیه بیولوژیک شامل نواحی بیهوازی، هوازی و اختیاری که اکنون در حال تکمیل است، ادامه داد: تصفیهخانه جدید شامل دو بخش اصلی است؛ بخش اول آشغال گیری و دانه گیری و بخش دوم تصفیه بیولوژیک شامل نواحی بیهوازی، هوازی و اختیاری که اکنون در حال تکمیل است.
وی با بیان اینکه بین آب و فاضلاب استان سمنان و شرکت شهرکهای صنعتی این استان تفاهمنامه تأمین ۱۱۰ لیتر بر ثانیه پساب برای صنایع سمنان منعقد شده است، افزود: پساب بازیافت و تصفیه شده طبق این قرارداد در اختیار صنایع قرار میگیرد و به این ترتیب فشار از روی منابع آبی زیر زمینی نیز کم خواهد شد.
نظر شما