تولید ۳۰ مستند «مرزداران صادق» با محوریت شهدای اقتدار ملی در کرمانشاه

رسول جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسانه بسیج غرب کشور و مرکز آفرینشهای هنری بسیج استان کرمانشاه مفتخر است که در ایام کنونی بهعنوان بزرگترین مرکز تولیدی کشور در حوزه جهاد و ایثار، اقدام به تولید ۳۰ قطعه مستند با محوریت زندگی پرافتخار شهدای اقتدار ملی کرده است.
وی افزود: عنوان این مجموعه «مرزداران صادق» انتخاب شده است؛ عبارتی که رهبر معظم انقلاب در کنگره ملی شهدای استان کرمانشاه برای توصیف مردم دلیر، بزرگ، غیور و همیشه در صحنه این دیار به کار بردند. این مستندها بخشی از جانفشانیها، دلاوریها و رشادتهای فرزندان برومند این مرز و بوم به ویژه شهدای کرمانشاه را به تصویر میکشد.
جنتی خاطرنشان کرد: پس از آمادهسازی نهایی این ۳۰ مستند در روزهای آینده، نخستین تیزر معرفی این مجموعه با حضور پرشور مردم شهیدپرور کرمانشاه در سینما آزادی به نمایش گذاشته خواهد شد و سپس در شبکه استانی زاگرس، شبکه افق و همچنین در بستر فضای مجازی منتشر و بازنشر خواهد شد.
مسئول قرارگاه رسانهای بسیج غرب کشور یادآور شد: هدف از تولید این آثار، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای اقتدار ملی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده است و انشاءالله در ادامه، مستندهای دیگری با محوریت سایر شهدا نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
