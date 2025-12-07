فرماندار دشتی: ۸۲ میلیارد ریال اعتبار به روستای محمدآباد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست با دست‌اندرکاران برگزاری مراسم شهید گمنام روستای محمدآباد، با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در برگزاری آئین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام، حضور پرشور مردم این روستا را قابل تقدیر دانست و گفت: در این مدت اقدامات خوبی در روستا انجام شده و تلاش داریم با تزریق اعتبارات، بخشی از مشکلات مردم را مرتفع کنیم.

وی با تأکید بر عدالت‌محور بودن سیاست‌های دولت در توزیع اعتبارات افزود: با توجه به شرایط خاص روستای محمدآباد، نگاه ما به این روستا ویژه است و تلاش خواهیم کرد هر اقدامی در حوزه عمرانی روستاها با مشورت مجموعه‌های مدیریت محلی پیگیری شود.

فرماندار دشتی از پیگیری مشکل آرامستان روستا از طریق ادارات کل خبر داد و ساماندهی مدارس را از اولویت‌های دولت دانست و گفت: ارتقای کمی و کیفی آموزش در این روستا با جدیت دنبال می‌شود.

مقاتلی ادامه داد: در هفت ماهه امسال، ۸۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده به روستای محمدآباد اختصاص یافته است.

در این نشست، از سوی اعضای حاضر در جلسه از تلاش‌ها و پیگیری‌های فرماندار دشتی تقدیر به عمل آمد.