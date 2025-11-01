به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی شامگاه شنبه در دیدار با تشکلهای دانشجویی استان زنجان تأکید کرد: توسعه متوازن کشور تنها در سایه «مطالبهگری ملی و مشارکت فعال مردم و نخبگان تحقق مییابد. وی گفت: توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بهصورت همزمان و هماهنگ پیش برود تا کشور بتواند در مسیر پیشرفت پایدار حرکت کند.
آهی با اشاره به جایگاه راهبردی دانشگاهها در آینده کشور اظهار داشت: دانشجویان باید احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند و از سطح سیاستزدگی فاصله بگیرند. رسالت دانشجوی امروز، صرفاً حضور در عرصه سیاسی نیست، بلکه ایدهپردازی و ارائه راهحل برای مسائل کشور است. آینده ایران در دستان دانشگاهیان دغدغهمند و نواندیش است.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم بر پایه تضارب آرا و گفتوگوی سازنده شکل گرفته است، افزود: این دولت مردممحور است و از نقد منصفانه و سازنده استقبال میکند. نقد دلسوزانه میتواند مسیر تصمیمسازیها را اصلاح و به بهبود حکمرانی کمک کند.
مشاور رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت مبارزه ریشهای با فساد در ساختارهای اجرایی گفت: اگر استراتژی حکمرانی بر مبنای شفافیت، عدالت و پاسخگویی تنظیم شود و دست مافیا از اقتصاد کشور کوتاه گردد، بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم قابل حل خواهد بود. دولت چهاردهم در این مسیر با ارادهای جدی گام برداشته است.
گفتوگوی ملی؛ راهبرد دولت چهاردهم برای وفاق اجتماعی
آهی با اشاره به ضرورت نهادینهسازی گفتوگوی ملی در کشور اظهار کرد: دولت چهاردهم بر این باور است که گفتوگوی ملی باید در سطح جامعه نهادینه و ترویج شود. در این راستا، تشکلهای مردمی، دانشجویی و مدنی میتوانند آستانه تحمل، فرهنگ تعامل و فضای گفتوگو را در جامعه تقویت کرده و زمینه وفاق و همبستگی ملی را فراهم آورند.
وی افزود: توسعه سیاسی بدون تقویت فرهنگ گفتوگو و تعامل نهادهای مدنی با دولت ممکن نیست. جامعهای که گفتوگو را تمرین کند، بهتر میتواند بحرانها را مدیریت و اختلافها را به فرصت تبدیل کند.
مشاور رئیسجمهور همچنین با اشاره به دغدغههای اجتماعی از جمله کودکان کار، عدالت آموزشی و شکاف طبقاتی تصریح کرد: دولت چهاردهم برآمده از مردم است و باید عدالت را در تمامی حوزهها، بهویژه آموزش، محقق سازد. اگر فرصتهای آموزشی بهطور برابر توزیع شود، زمینه ارتقای سرمایه انسانی و رشد پایدار کشور فراهم میشود.
آهی با تأکید بر لزوم وفاق و همبستگی ملی گفت: دولت چهاردهم در مسیر وحدت و انسجام گامهای مؤثری برداشته است. نقد منصفانه و دلسوزانه نهتنها به رشد دولت، بلکه به تقویت نظام اسلامی کمک میکند. حمایت از دولت دکتر پزشکیان در واقع حمایت از رویکرد عدالتمحور و مردمگرای نظام است.
مشاور رئیسجمهور گفت: دولت چهاردهم آمده است تا صدای مردم را بشنود، نقدها را بپذیرد و با تکیه بر گفتوگوی ملی و مشارکت جمعی، مسیر پیشرفت ایران را هموار سازد.
نظر شما