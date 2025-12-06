عوارض آزادراه تهران–قم پشتوانه تکمیل آزادراه شهید سلیمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید جمعی از خبرنگاران از آزادراه شهید سلیمانی با اشاره به وضعیت آغازین این طرح گفت: عملیات اجرایی آزادراه در سال ۱۳۹۹ با برآورد اولیه ۱.۲ همت و اتکا به مشارکت بخش خصوصی کلید خورده بود، اما به دلیل محققنشدن تعهدات مالی دولت و بانک عامل در همان سالهای ابتدایی با توقف روبهرو شد.
وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای خروج پروژه از شرایط رکود افزود: پیگیریهای مستمر مجمع نمایندگان قم موجب شد این آزادراه در سال گذشته در فهرست شش طرح اولویتدار و پیشران حملونقل کشور قرار گیرد و زمینه برای احیای روند اجرایی آن فراهم شود.
روانبخش با توضیح درباره نحوه تأمین مالی پروژه در مقاطع مختلف عنوان کرد: در آغاز کار، پیشبینی شده بود ۴۰ درصد هزینهها از سوی بخش خصوصی، ۳۰ درصد از طرف دولت و ۳۰ درصد از طریق بانک عامل تأمین شود، اما با عدم ایفای تعهدات دولتی و انصراف بانک، ناگزیر سهم دولت و سرمایهگذار خصوصی به طور مساوی به ۵۰ درصد افزایش یافت.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: با تزریق اعتبارات جدید دولت چهاردهم، پروژه از نیمه دوم سال گذشته از رکود خارج شد و تنها در قطعه نخست که ۱۲ کیلومتر طول دارد، چهار هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است و تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت اختصاص یافته است و حدود یکهزار و دویست میلیارد تومان دیگر نیز باید برای تکمیل سهم دولتی این قطعه تخصیص یابد.
وی با اشاره به تصمیمات تازه برای تضمین تداوم اجرای پروژه بیان کرد: بر اساس توافق انجامشده با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده ۷۰ درصد از درآمد عوارض آزادراه تهران– قم به آزادراه شهید سلیمانی اختصاص یابد و این موضوع در کمیسیون عمران مجلس با امضای معاونان وزیر راه نهایی شده و به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
روانبخش تأکید کرد: با تصویب هیئت دولت، بودجهای پایدار برای پروژه شکل میگیرد و پیمانکار موظف خواهد بود سالانه ۲۰ کیلومتر از مسیر را اجرا کند و اگر این روند تثبیت شود، قطعه نخست به طول ۱۲ کیلومتر تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد، ۲۰ کیلومتر دیگر نیز در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد و کل آزادراه تا پایان سال ۱۴۰۶ قابل افتتاح خواهد بود.
وی درباره مشخصات فنی قطعه نخست نیز توضیح داد: این بخش از آزادراه از جاده جعفریه آغاز میشود و با اتصال به آزادراه قم– تهران و جاده امیرکبیر، نقش مهمی در توزیع بار ترافیکی ورودیهای قم، افزایش ایمنی و کاهش تداخلهای ترافیکی منطقه خواهد داشت.
نماینده مردم قم با اشاره به اینکه این طرح در آستانه قرار گرفتن در فهرست پروژههای نیمهتمام تاریخی قم همچون مونوریل بود؛ گفت: اقدام مشترک مجمع نمایندگان استان، همراهی دولت چهاردهم و تلاش مجموعه پیمانکاری سبب شد پروژه بار دیگر فعال شود و مسیر اجرای آن با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.
