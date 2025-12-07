  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

نتانیاهو: ما در سوریه باقی خواهیم ماند

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم به حضور خود در سوریه ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که که این رژیم تمام اسرای خود در غزه را از طریق فشار نظامی و سیاسی آزاد کرده است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: خلع سلاح حماس و غزه به هر طریقی اتفاق خواهد افتاد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ما برای دفع هرگونه تهدیدی تلاش خواهیم کرد و اجازه بازسازی قابلیت‌های نظامی در غزه یا حزب‌الله در لبنان را نخواهیم داد.

نتانیاهو گفت: ما در سوریه خواهیم ماند و امنیت دروزی‌ها در آنجا باید تضمین شود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد که ایران بعد از اینکه تهدید هسته‌ای و موشکی آن را از بین بردیم، دیگر قدرت بزرگی در منطقه نیست.

نتانیاهو هفته گذشته نیز در سخنانی گفته بود که با تفاهم و روحیه خوب می‌توان با سوری‌ها به توافق رسید ولی تل‌آویو به اصول خود پایبند است.

وی همچنین مدعی شده بود که اسرائیل در دفاع از متحدان دروزی خود اصرار دارد.

کد خبر 6681422

    • یک مسلمان IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بزودی صهیونیستها با ذلت وخاری وبا اردنگی ازسوریه بیرون انداخته میشوند.
    • مجتبی US ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      صهیونیستها باید هر روز کشته بدهند تا برند بیرون. لبنان و سوریه جنگهای چریکی را باید هرچه زودتر شروع کنند و دشمن را از خاکشان بیرون کنند.

