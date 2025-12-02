  1. بین الملل
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

هرتزوگ: در درخواست عفو نتانیاهو منافع اسرائیل را در نظر می‌گیرم

رئیس رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست عفو نتانیاهو مدعی شد که در تصمیم‌گیری خود فقط «منافع اسرائیل و اسرائیلی‌ها» را در نظر خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای اعطای عفو به وی، با تاکید بر اینکه اقدام نتانیاهو، بسیاری را نگران کرده است؛ مدعی شد که در این تصمیم گیری «فقط منافع اسرائیل و اسرائیلی‌ها» را در نظر خواهد گرفت.

هرتزوگ در بیانیه‌ای که از دفترش صادر شد، افزود که «گفتمان خشونت‌آمیز» او را از تصمیمش منصرف نخواهد کرد و درخواست عفو با دقت و وضوح بررسی خواهد شد.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در این رابطه به درخواست عفو نتانیاهو پرداخت و افزود که نتانیاهو در ظاهر از هرتزوگ می‌خواهد که «بنا بر منافع عمومی» به او عفو اعطا کند، اما در عمل معامله‌ای را پیشنهاد می‌کند که به موجب آن اصلاحات قضائی در ازای عفو لغو می‌شود.

نتانیاهو در این درخواست وعده داده است که عفو، او را قادر می‌سازد تا برای اتحاد صهیونیست‌ها و حتی رسیدگی به مسائل دیگر مانند سیستم قضائی و رسانه‌ها کار کند.

این روزنامه معتقد است که نتانیاهو، با اشاره به بازگشت به رسیدگی به مسائل اضافی، عملاً پیشنهاد می‌کند که از اصلاحات قضائی منصرف شود.

    • علی US ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سیاست مداران ایران باید آگاه باشند که این امکان وجود دارد که موضوع مطرح شده صرفا یک پروژه فریب و انحراف تمرکز هرم تصمیم گیری در ایران باشد ،بنا براین باید مراقب مانورهای تاکتیکی دشمن فریبکاری چون اسرائیل و آمریکا بود.!!!!!!!
    • علی US ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      پاینده ایران، درود بر شهیدان میهن

