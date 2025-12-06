افشای نقش همسر نتانیاهو در انتخاب رئیس جدید موساد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی با پخش گزارشی تاکید کرد که رومن گوفمن رئیس جدید سرویس جاسوسی این رژیم (موساد) که نام وی روز پنجشنبه از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شد قبل از انتخابش یک دیدار طولانی با ساره نتانیاهو داشته است.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته است رومن گوفمن مشاور نظامی خود را به عنوان رئیس آینده موساد انتخاب کند.

بر اساس این گزارش گوفمن در صورت تأیید انتصاب به این سمت، در ژوئن سال ۲۰۲۶ به عنوان رئیس سرویس جاسوسی موساد فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

انتخاب رئیس جدید موساد توسط نتانیاهو به جنجال تازه‌ای در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است، چرا که مسئولان برجسته موساد تاکید کرده‌اند گوفمن مهارت‌های لازم برای به دست گرفتن این پست را ندارد. آنها تصریح کرده‌اند که رئیس جدید موساد از مسیر همیشگی انتخاب رؤسای این سرویس جاسوسی تعیین نشده و در شرایط بسیار حساس موساد، این انتخاب خطر آفرین است.

همچنین در این گزارش به سابقه مداخلات ساره نتانیاهو همسر بنیامین نتانیاهو در عزل و نصب مقامات این سرویس جاسوسی اشاره شده است.

وی پیشتر نیز به‌شدت از ژنرال ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر انتقاد کرده و آشکارا گفته که مخالف انتصاب وی به این سمت بوده است.

گای تسور نیز که در سال ۲۰۱۲ برای تصدی پست مشاور نظامی به منزل نتانیاهو رفته بود گفت که به جای گفتگو با وی مجبور شده ۴۵ دقیقه با ساره نتانیاهو درباره تحولات غزه و نظرش در این خصوص صحبت کند.

یوسی کوهن رئیس سابق موساد نیز برای تصدی پست ریاست شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۳ سرسپردگی خود را به نتانیاهو و ساره اعلام کرد.