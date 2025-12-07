۲۰۲ متکدی در کاشان جمع آوری شدند

مهدی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون، ۲۰۲ نفر در قالب کودک کار، متکدی، معتادان متجاهر و غیره از سطح شهر کاشان جمع آوری شدند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۶۸ نفر از افراد جمع آوری شده مرد هستند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۳۵ نفر از این افراد معتاد متجاهر بوده که ۶۲ نفر آن به کمپهای ماده ۱۶ استان اصفهان و ۳۵ نفر هم به کمپهای ماده ۱۵ کاشان فرستاده شده و بقیه نیز بر اساس نوع مشکل به مراکز مربوطه ارجاع شدهاند.
مسئول واحد غربال گری و گرمخانه شهرداری کاشان تصریح کرد: از بین آقایان جمع آوری شده، ۱۷ نفر کودک کار، ۱۳ نفر متکدی و سه نفر هم سالمند بوده و افراد دارای اختلالات روانی هم به بیمارستان اعصاب روان کارگرنژاد اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: از بین ۳۲ نفر خانم هم ۹ نفر کودک کار، شش نفر متکدی، سه نفر سالمند و ۱۴ نفر هم معتاد متجاهر بودند که چهار نفر آنان به کمپ ماده ۱۶ استان اصفهان اعزام شدند.
هاشم پور با بیان اینکه گرمخانه شهرداری کاشان به عنوان اسکان موقت افراد بی خانمان، کارتن خوابها و بی پناه با فعالیت رسمی در سال ۱۴۰۰ احداث شده افزود: این ساختمان شامل دو سالن مجزای آقایان با ظرفیت ۱۵ نفر و بانوان با ظرفیت ۱۰ نفر میشود و یک اتاق (کانکس) هم ویژه مبتلایان به بیماران خاص مانند ایدز و هپاتیت درنظرگرفته شده است.
وی اظهار کرد: اکثر بی خانمانها و مددجویان شبها توسط گشت ویژه تحت نظر کارگروه شهرستان شامل نمایندگان فرمانداری، ارژانس اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و دادستانی جمع آوری شده و در بخش غربالگری گرمخانه ساماندهی میشوند.
مسئول واحد غربال گری و گرمخانه شهرداری کاشان گفت: این افراد بعد از معاینه پزشکی با تصمیم گیری های این کارگروه به بخشهای مختلف اعزام میشوند. اگر مددجو معتاد باشد، با دستور دادستانی به کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ در کاشان و اصفهان اعزام میشوند.
وی افزود: در صورتی که فرد سالمند یا بی خانمان باشد، با دستور دادستانی و هماهنگی اداره بهزیستی به خانه سالمندان یا خانه امن منتقل میشود و بیماران اعصاب و روان هم جهت درمان به بیمارستان کارگرنژاد اعزام میشوند.
هاشم پور با اشاره به اینکه اگر زنان و کودکان در معرض آسیب باشند، به اورژانس اجتماعی معرفی میشوند و در اختیار اداره بهزیستی قرار میگیرند گفت: متکدیان دارای اموال و مسکن هم به عنوان شغل کاذب با درآمدی بالاتر از کارمندان و کارگران، در صورت شناسایی برای طی مراحل قانونی به دادگاه صلح معرفی میشوند.
به گفته وی، در نتیجه فعالیت کارگروه ساماندهی معتادین متجاهر متشکل از هشت نهاد شهری از جمله فرمانداری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره بهزیستی و اداره کار تاکنون حدود ۳۷ تن از این افراد درمان شده و بخشهای مختلف شهری مشغول به کار شدند.
مسئول واحد غربال گری و گرمخانه شهرداری کاشان گفت: در مورد ساماندهی متکدیان فعال در آرامستان های شهر که به نوعی آسیب اجتماعی محسوب میشود، دستورات لازم از طرف دادستانی داده شده ولی متأسفانه برخی شهروندان به بهانه اهدای نذورات به آنان با مأموران شهرداری همکاری نکرده و حتی به حمایت از آنان میپردازند.
وی تاکید کرد: شهروندان میتوانند موارد حضور متکدیان یا معتادان متجاهر در فضاهای عمومی سطح شهر را به سامانه ۱۳۷ یا شماره تلفن ۵۵۴۴۰۰۵۵ گزارش نمایند.
هاشم پور یادآور شد: تکدی گری در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و امسال ۳ متکدی با توان مالی بالا به زندان رفتند؛ همچنین وادارکردن کودکان به کار اجباری هم طبق ماده ۱۵ قانون جرم است.
نظر شما