۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

هاشم پور: ۴ متکدی در کاشان راهی زندان شده اند

کاشان -مسئول واحد غربالگری شهرداری کاشان گفت: با حکم مقام قضایی تاکنون چهار متکدی در کاشان راهی زندان شده اند.

مهدی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان، چهارمین فرد محکوم به جرم تکدی گری با رأی دادگاه به زندان رفت.

وی ابراز کرد: به دنبال اقدامات صورت گرفته در مدت اخیر، در شناسایی و بازداشت افرادی که در سطح معابر تکدی گری کرده و عمده آنان، از وضعیت مالی بسیار مناسبی برخوردار بوده‌اند، یک خانم متکدی نیز دستگیر و پس از طی مراحل قانونی راهی زندان شد.

مسئول واحد غربالگری شهرداری کاشان با اشاره به تلاش دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری کاشان در این زمینه خاطرنشان کرد: این فرد پس از هماهنگی با مقامات قضائی و انتظامی، بازداشت و با رأی دادگاه به زندان منتقل شد.

وی گفت: یادآور می‌شود طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، تکدی‌گری جرم تلقی شده و مرتکبین به آن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

