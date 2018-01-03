تکدی گری در تهران زنانه شد/ پاییز گرم، مددسراها را خلوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با اشاره به آمار جذب کارتن خواب ها در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: پاییز سال گذشته ۸ هزار و ۴۷۴ نفر از افراد بی خانمان از سوی نیروهای سازمان خدمات اجتماعی جذب شدند که این تعداد امسال به ۹ هزار و ۵۸۲ نفر افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در بحث جذب مردان بی خانمان پاییز امسال نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش جذب داشتیم که این میزان در خانم ها با افزایش ۲ درصدی رو به رو بود و از ۵۹۸ نفر به ۶۱۲ نفر افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به دلایل افزایش جذب افراد بی خانمان پرداخت و گفت: پاییز سال گذشته به طور متوسط در هر شبانه روز ۲۴ دستگاه خودرو اقدام به جذب افراد بی خانمان و کارتن خواب ها می کردند که این تعداد امسال به ۳۰ دستگاه افزایش پیدا کرد. باور ما این است، که بخشی از روند صعودی آمارها به افزایش امکانات شهرداری در این زمینه بر می گردد.

قدیمی در ادامه با تاکید بر جذب مستمر متکدیان در پایتخت گفت: آمار مردان متکدی که در پاییز امسال جذب شدند نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ دهم درصد کاهش یافت این در حالی است که در گروه متکدیان زن با ۴ درصد افزایش جذب رو به رو بوده ایم.

وی در توضیح دلایل این امر تصریح کرد: در دوره ای با توجه به سخت گیری هایی که نسبت به متکدیان به عمل می آمد، به طور ناگهانی با افزایش تعداد کودکان متکدی رو به رو بودیم. در همین رابطه، با اجرای طرح های برخورد با مردان متکدی، امسال با یک تغییر جنسی در زمینه تکدی گری مواجه شدیم، به طوری که نسبت به گذشته زنان متکدی بیشتری در خیابان حضور دارند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی در مددسراها عنوان کرد: پاییز ۹۵، ۱۱۴ هزار و ۴۵۹ نفر را در مددسراها پذیرش کردیم که این تعداد در پاییز امسال به ۹۳ هزار و ۴۲۶ نفر کاهش یافت. بخشی از این کاهش به سرمای پاییز سال گذشته نسبت به پاییز امسال برمی گردد. بخش دیگر اما به اجرای طرح جذب معتادان متجاهر ماده ۱۶ و استقرار آن ها در کمپ های بهزیستی مربوط است.

قدیمی با بیان اینکه کاهش حضور کارتن خواب ها در مددسراها تنها مربوط به آمار مردان است و حضور خانم ها در مددسراها با یک درصد رشد رو به رو بود، خاطرنشان کرد: مانند گذشته مناطق ۱۲ و ۱۵ به ترتیب بیشترین آمار جذب بی خانمان ها را به خود اختصاص داده اند.