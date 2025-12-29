به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی جعفری، با اعلام اجرای طرح ویژه جمعآوری متکدیان در آذرماه امسال گفت: در این مدت ۱۰ متکدی شامل پنج مرد، سه زن و دو کودک شناسایی، جمعآوری و برای طی مراحل قانونی و حمایتی تحویل مراکز تخصصی شدند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با اشاره به فعالیت مستمر و شبانهروزی جمعآوری متکدیان افزود: در آذرماه امسال ۹۰ گشت در سطح شهرکرد اجرا شد که نتیجه آن انتقال افراد شناساییشده به مراکزی نظیر کمپهای ترک اعتیاد، مؤسسات خیریه و سایر مراکز حمایتی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از این افراد پس از ترخیص از مراکز حمایتی مجدداً به تکدیگری بازمیگردند؛ لذا اجرای کامل این طرح نیازمند همکاری و پیگیری مداوم سایر نهادهای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی است.
جعفری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد تکدیگری، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند تا از سوءاستفاده از احساسات مردم و ایجاد چهره نازیبا در سطح شهر جلوگیری شود.
شهرکرد-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از جمعآوری و ساماندهی ۱۰ متکدی در آذرماه امسال خبر داد و گفت: این اقدام در قالب اجرای ۹۰ گشت شبانهروزی انجام شده است.
