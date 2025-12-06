به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، منابع صهیونیستی گزارش دادند که «نهرای بارزانی»، نظامی اسرائیلی پس از آنکه بعد از جنگ غزه، دچار شوک شده بود، در منزل خود دست به خودکشی زد.

این خودکشی تنها دو روز پس از خودکشی یک افسر اسرائیلی دیگر صورت می‌گیرد.

روزنامه «یسرائیل هیوم» روز جمعه خبر از خودکشی یک افسار ذخیره رژیم صهیونیستی داده بود.

بر اساس این گزارش، این افسر ۲۸ ساله که «توماس اِدزگوسکس» نام داشته، روز پنجشنبه خودکشی کرده بود.

وی نیز پس از شرکت در عملیات زمینی در نوار غزه دچار اختلال استرس پس از سانحه شده بود و پیش از وقوع خودکشی، در پیامی اعلام کرده بود که «دیگر توان ادامه زندگی ندارد».

بر پایه گزارش رسمی رژیم اسرائیل، طی ۱۸ ماه گذشته، ۲۷۹ مورد خودکشی در میان نظامیان ارتش این رژیم ثبت شده که ۳۶ نظامی در این میان جان خود را از دست داده‌اند.

تحقیقات داخلی ارتش رژیم اسرائیل نشان می‌دهد که اغلب موارد خودکشی، ناشی از شرایط سختی است که نظامیان این رژیم در جریان نبردهای نوار غزه با آن رو به رو شده‌اند.