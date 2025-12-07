بارش باران و برف از امروز در آذربایجان شرقی شروع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز یکشنبه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از سوی اداره‌کل هواشناسی برای شرایط ناپایدار جوی، گفت: با ورود سامانه جدید، وقوع رعدوبرق، تشکیل مه و کاهش میزان دید افقی دور از انتظار نیست.

نریمان افزود: این سامانه از نظر دمایی تغییر محسوسی به همراه ندارد اما تا روز پنجشنبه در آذربایجان‌شرقی فعال خواهد بود و باعث تداوم وضعیت ناپایدار در جو استان می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی استان هشدار داد: بارش باران و برف می‌تواند رفت‌وآمدهای جاده‌ای را با مشکل روبه‌رو کرده و لغزندگی سطح معابر، آبگرفتگی، روان‌آب، و آسیب به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی را در پی داشته باشد.

نریمان از رانندگان و مسافران خواست از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، پرهیز کنند و از مردم، روستاییان و عشایر نیز درخواست کرد از حضور در کنار رودخانه‌ها و مسیر جریان آب خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به وزش باد در برخی ساعات افزود: فعالیت این سامانه با افزایش سرعت باد از خفیف تا نسبتاً شدید همراه خواهد بود و همین امر به کاهش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان به‌ویژه تبریز کمک می‌کند.