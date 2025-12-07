  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۳

بارش باران و برف از امروز در آذربایجان شرقی شروع می شود

تبریز- کارشناس پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: سامانه بارشی نسبتاً قوی از امروز وارد استان می‌شود و بارش باران در بیشتر شهرها و برف در مناطق سردسیر و کوهستانی را به‌دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز یکشنبه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از سوی اداره‌کل هواشناسی برای شرایط ناپایدار جوی، گفت: با ورود سامانه جدید، وقوع رعدوبرق، تشکیل مه و کاهش میزان دید افقی دور از انتظار نیست.

نریمان افزود: این سامانه از نظر دمایی تغییر محسوسی به همراه ندارد اما تا روز پنجشنبه در آذربایجان‌شرقی فعال خواهد بود و باعث تداوم وضعیت ناپایدار در جو استان می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی استان هشدار داد: بارش باران و برف می‌تواند رفت‌وآمدهای جاده‌ای را با مشکل روبه‌رو کرده و لغزندگی سطح معابر، آبگرفتگی، روان‌آب، و آسیب به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی را در پی داشته باشد.

نریمان از رانندگان و مسافران خواست از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، پرهیز کنند و از مردم، روستاییان و عشایر نیز درخواست کرد از حضور در کنار رودخانه‌ها و مسیر جریان آب خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به وزش باد در برخی ساعات افزود: فعالیت این سامانه با افزایش سرعت باد از خفیف تا نسبتاً شدید همراه خواهد بود و همین امر به کاهش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان به‌ویژه تبریز کمک می‌کند.

