به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز جمعه گفت: سامانه ضعیف بارشی از امشب وارد اذربایجان شرقی شده و موجب بارش باران در اغلب شهرها میشود. به گفته وی، سامانه دوم و به نسبت قویتر نیز از روز سهشنبه ۲۵ آذرماه آسمان استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و با کاهش دما، بارش در بسیاری از مناطق به شکل برف رخ میدهد.
نریمان افزود: این سامانهها تمامی شهرستانها از جمله مناطق جنوبی استان را تحت پوشش قرار میدهند و شدت بارشها در سامانه اول کمتر از بارشهای اخیر است.
وی همچنین با اشاره به آمار بارندگیهای سهروزه اخیر گفت: شهرستان مراغه با ثبت ۵۸.۵ میلیمتر بارش در صدر پربارشترین مناطق آذربایجانشرقی قرار گرفت. این میزان بارش در فاصله ۱۷ تا ۱۹ آذرماه ثبت شده است.
به گفته نریمان، پس از مراغه، شهرستان چاراویماق با ۵۸ میلیمتر در رتبه دوم قرار دارد و شهرهای بناب، ملکان و هشترود نیز در ردههای بعدی پربارشترین مناطق هفته گذشته قرار گرفتهاند.
وی بیشترین بارش مراغه را مربوط به روز سهشنبه ۱۸ آذر اعلام کرد که در داخل شهر ۳۶ میلیمتر و در ایستگاه فرودگاه شهید رحمتی ۳۲ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.
نظر شما