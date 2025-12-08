به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب انصاری روز دوشنبه با تشریح آخرین اقدامات این معاونت در راستای مدیریت بارش‌های زمستانی گفت: برنامه‌های زمستانی از مدت‌ها قبل آغاز شده و هم‌اکنون در تمامی حوزه‌ها در حال اجراست.

وی با اشاره به تجهیز و تکمیل بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین شامل برف‌روب‌ها، لودرها، گریدر، کمپرسی، تانکر و خودروهای پشتیبانی اظهار داشت: تمامی این تجهیزات در آماده‌باش هستند تا در صورت بارش، عملیات در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری با تأکید بر توجه ویژه شهرداری به مدیریت علمی یخ‌زدایی، از تولید و آماده‌سازی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر محلول یخ‌زدا خبر داد و افزود: کارشناسان ما به‌طور مستمر تأسیسات محلول‌سازی را بررسی کرده و نواقص احتمالی را رفع کرده‌اند.

انصاری بخش دیگری از اقدامات را برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای رانندگان، اپراتورها و مسئولان نواحی عنوان کرد و گفت: آموزش، یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش سرعت و دقت عملیات زمستانی است.

وی رعایت ملاحظات محیط‌زیستی را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: در کنار تداوم اجرای سیاست محلول پاشی به جای جامد پاشی، نمک‌های مورد نیاز خریداری‌شده نیز پس از انجام آزمایش‌های تخصصی، به‌ویژه در سنجش فلزات سنگین و انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معاون شهردار تبریز در ادامه، جانمایی مخازن شن و نمک در زیرگذرها، روگذرها و شیب‌راهه‌های شهر را اقدامی پیشگیرانه دانست و گفت: این مخازن به‌منظور واکنش سریع هنگام یخ‌زدگی معابر مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به نقش هماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت زمستانی افزود: ستاد عملیات زمستانی تبریز با حضور شهردار تبریز به‌عنوان رئیس ستاد و مسئولان نهادهای مدیریتی، خدماتی، امدادی و انتظامی فعال بوده و شرح وظایف همه اعضا برای امسال به‌روزرسانی و ابلاغ شده است.