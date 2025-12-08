  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

تجهیز ۳۰۰ دستگاه و ۵.۵ میلیون لیتر محلول یخ‌زدا برای زمستان در تبریز

تبریز- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز از تجهیز ۳۰۰ دستگاه و آماده‌سازی ۵.۵ میلیون لیتر محلول یخ‌زدا برای بارشهای زمستانی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب انصاری روز دوشنبه با تشریح آخرین اقدامات این معاونت در راستای مدیریت بارش‌های زمستانی گفت: برنامه‌های زمستانی از مدت‌ها قبل آغاز شده و هم‌اکنون در تمامی حوزه‌ها در حال اجراست.

وی با اشاره به تجهیز و تکمیل بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین شامل برف‌روب‌ها، لودرها، گریدر، کمپرسی، تانکر و خودروهای پشتیبانی اظهار داشت: تمامی این تجهیزات در آماده‌باش هستند تا در صورت بارش، عملیات در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری با تأکید بر توجه ویژه شهرداری به مدیریت علمی یخ‌زدایی، از تولید و آماده‌سازی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر محلول یخ‌زدا خبر داد و افزود: کارشناسان ما به‌طور مستمر تأسیسات محلول‌سازی را بررسی کرده و نواقص احتمالی را رفع کرده‌اند.

انصاری بخش دیگری از اقدامات را برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای رانندگان، اپراتورها و مسئولان نواحی عنوان کرد و گفت: آموزش، یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش سرعت و دقت عملیات زمستانی است.

وی رعایت ملاحظات محیط‌زیستی را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: در کنار تداوم اجرای سیاست محلول پاشی به جای جامد پاشی، نمک‌های مورد نیاز خریداری‌شده نیز پس از انجام آزمایش‌های تخصصی، به‌ویژه در سنجش فلزات سنگین و انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معاون شهردار تبریز در ادامه، جانمایی مخازن شن و نمک در زیرگذرها، روگذرها و شیب‌راهه‌های شهر را اقدامی پیشگیرانه دانست و گفت: این مخازن به‌منظور واکنش سریع هنگام یخ‌زدگی معابر مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به نقش هماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت زمستانی افزود: ستاد عملیات زمستانی تبریز با حضور شهردار تبریز به‌عنوان رئیس ستاد و مسئولان نهادهای مدیریتی، خدماتی، امدادی و انتظامی فعال بوده و شرح وظایف همه اعضا برای امسال به‌روزرسانی و ابلاغ شده است.

    • رضا IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      برف آمده بود مونده بود یخ زداش

