  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۵

بارش باران در بستان آباد

بارش باران در بستان آباد

بستان آباد- بارش باران از دیشب در برخی از مناطق استان آذربایجان‌شرقی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

