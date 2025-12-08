https://mehrnews.com/x39NPy ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۵ کد خبر 6681519 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۵ بارش باران در بستان آباد بستان آباد- بارش باران از دیشب در برخی از مناطق استان آذربایجانشرقی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دریافت 14 MB کد خبر 6681519 کپی شد مطالب مرتبط بارش باران و برف از امروز در آذربایجان شرقی شروع می شود تبریز زیر باران؛ هوای تازه بعد از روزهای آلوده آلودگی هوای تبریز از امشب با ورود سامانه بارشی کاهش می یابد بارش رحمت الهی در تبریز تجهیز ۳۰۰ دستگاه و ۵.۵ میلیون لیتر محلول یخزدا برای زمستان در تبریز بارش اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش بارش برف در روستای قرهبابا برچسبها بارش باران باران شهرستان بستان آباد
نظر شما