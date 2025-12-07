به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه روز شنبه جمعی از تشکلها، فعالان فرهنگی و نمایندگان انجمنهای علمی دانشگاههای استان آذربایجانشرقی بهمناسبت روز دانشجو با حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه تبریز، دیدار و گفتوگو کردند. این دیدار با طرح پرسشها و دغدغههای دانشجویان و پاسخهای تفصیلی نماینده ولیفقیه همراه بود.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در ابتدای سخنان خود با اشاره به نگاه قرآن نسبت به انسان و جایگاه خلیفهاللهی، بیان داشت: انسان در عین اینکه در معرض خطا، غفلت و لغزش است، اما حامل حقیقتی است که ملائکه را به سجده واداشت؛ حقیقتی که اگر شکوفا شود، مظهر اسما الهی خواهد بود.
وی افزود که نگرانی فرشتگان درباره «فساد و خونریزی انسان» ناظر به شرایط زمین و قابلیتهای متضاد انسان بود، اما خداوند پاسخ داد: «إنی أعلمُ ما لا تعلمون»؛ یعنی حقیقتی در وجود بشر نهفته است که مجموع خلقت را معنادار میکند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه «هدف خلقت انسان رسیدن به معرفت الهی است و اکثریت انسانها نهایتاً به رحمت و بهشت الهی وارد میشوند»، تأکید کرد: لغزشها و ضعفهای فردی، اصلِ ساختار انسان را زیر سوال نمیبرد؛ همانگونه که اشکالات جزئی یک بنا، اصلِ ساختهشدنِ آن را نفی نمیکند.
نماینده ولیفقیه در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دانشگاه در پیشرفت کشور پرداخت و اظهار داشت: اینکه گفته میشود دانشگاه در متن امور کشور نیست، سخنی نادرست و ناامیدکننده است. امروز رئیسجمهور، بسیاری از وزرا و مدیران کلان کشور از دل همین دانشگاهها برخاستهاند. بخش عمده مدیریت اجرایی کشور در اختیار نسلهای دانشآموخته همین مجموعههاست.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به رشد کمّی و کیفی فعالیتهای علمی و فناورانه در سالهای اخیر گفت: پنج، شش سال پیش، شرکتهای دانشبنیان صرفاً یک عنوان تشریفاتی بودند؛ اما امروز قراردادهای کلان اقتصادی میبندند و در صنایع مختلف ثروت تولید میکنند. توقع داریم هزار شرکت موفق داشته باشیم، اما رسیدن از ۲۰۰ به هزار، تدریج و صبر میخواهد.
امام جمعه تبریز تمایز میان «نقد» و «تخریب» تأکید کرد و افزود: دانشجویان باید نقد کنند، مطالبهگری کنند، اما مراقب باشند یک جمله نسنجیده، زحمات مجموعهای بزرگ را زیر سوال نبرد. همانطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند، برخی حرفهایی که باید گفته شود، گفته نمیشود و برخی حرفهایی که نباید گفته شود، گفته میشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در پایان با قدردانی از مشارکت دانشجویان در بیان دغدغهها، اظهار داشت: نقدهای شما را با دقت مطالعه و پیگیری خواهم کرد. دانشگاه باید مرکز فکر، اخلاق و امید باشد و ما نیز وظیفه داریم با حوصله به حرفهای شما گوش دهیم و در حد امکان کار را پیش ببریم.
