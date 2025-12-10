امام جمعه تبریز: محبت و رحمت، پایه استحکام خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه چهارشنبه در آئین گرامیداشت شب ولادت حضرت زهرا (س) که در حوزه علمیه طالبیه تبریز و با حضور خانواده‌های کادر و اساتید این حوزه برگزار شد، محبت و رحمت را بنیان اصلی آرامش و رشد در زندگی مشترک دانست.

امام جمعه تبریز با اشاره به آیه شریفه «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ…»، تشکیل خانواده را یکی از جلوه‌های عظمت و حکمت الهی عنوان کرد و گفت: بسیاری از ارزش‌های انسانی همچون ایثار، شجاعت، گذشت و انفاق در دل خانواده شکل می‌گیرد و بدون تجربه زندگی خانوادگی، مسیر کمال انسان ناقص می‌ماند.

وی با تبیین مفهوم «مودّت» و «رحمت» افزود: پیش از ازدواج، میان زن و مرد تنها رابطه انسانی برقرار است، اما با عقد شرعی، خداوند مودّت و رحمت را در دل آن‌ها قرار می‌دهد و این سرمایه الهی باید در گفتار و رفتار مورد توجه و تقویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل اظهار داشت: محبت تنها امری قلبی نیست و لازم است در رفتار نیز دیده شود. همان‌گونه که والدین محبت خود به فرزندان را در عمل نشان می‌دهند، همسران نیز باید مودّت را آشکارا ابراز کنند؛ ابراز محبت نه‌تنها از شأن مرد نمی‌کاهد، بلکه استحکام خانواده را تضمین می‌کند.

وی «رحمت» را مرحله‌ای عمیق‌تر از محبت دانست و گفت: گستره رحمت از خانواده آغاز می‌شود و می‌تواند تا جامعه، وطن و حتی همه انسان‌ها توسعه یابد. انسان مؤمن در برابر ظلم به هر فرد حتی غیرمسلمان ناراحت می‌شود؛ زیرا رحمت امری فطری و الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اینکه ابراز محبت به امکانات ویژه نیاز ندارد، خاطرنشان کرد: محبت گاهی در ساده‌ترین رفتارها جلوه می‌کند و مهم این است که خانواده توجه و مهربانی انسان را احساس کند.