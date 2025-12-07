به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل صبح یکشنبه در دیدار با ایوب نصیری مدیرکل جدید صدا و سیمای آذربایجان شرقی، با تبریک آغاز دوره جدید مدیریتی، بر ضرورت تحول محتوایی و ارتقای کیفیت برنامههای رسانهای تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده رسانه ملی در جهتدهی فرهنگی جامعه، گفت: بخشی از تولیدات فعلی پاسخگوی نیاز مخاطب نیست و لازم است برنامهها با نگاه دقیقتر، پژوهشمحور و متناسب با فرهنگ عمومی استان طراحی شوند.
مطهریاصل توجه به فرهنگ بومی، افزایش محتوای معارفی، تقویت برنامههای مرتبط با نوجوانان و خانواده و بازنمایی صحیح ارزشهای دینی را از مهمترین نیازهای رسانه استان دانست و افزود: صدا و سیما باید در انتخاب سوژهها، نحوه تولید و بهرهگیری از کارشناسان خبره دقت بیشتری داشته باشد تا زمینه افزایش اعتماد و همراهی مردم فراهم شود.
نماینده ولیفقیه همچنین بر تقویت سطح سواد رسانهای جامعه، استفاده از ظرفیت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و تولید برنامههای هدفمند و هوشمندانه تأکید کرد و گفت: رسانه استان باید از تمامی ظرفیتهای مردمی، فرهنگی و جوانان بهره ببرد.
امام جمعه تبریز در پایان خواستار هماهنگی بیشتر میان نهادهای فرهنگی و رسانهای استان شد و گفت: همافزایی دستگاهها و توجه به نیازهای واقعی جامعه، میتواند رسانه استان را در انجام رسالت فرهنگی خود توانمندتر کند.
