به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار فیلمی از قطع چند اصله درخت چنار کهنسال در محوطه یک مدرسه در خیابان فلسطین بابلسر، سبب ورود دادستانی به این پرونده شد.
این اقدام غیراصولی که در ایام تعطیل انجام شد، بهعنوان یک ضایعه زیستمحیطی توصیف شده و دادستانی شهر برای پیگیری فوری پرونده وارد عمل شد.
دادستان بابلسر دستور رسیدگی قضائی صادر کرده و اداره منابع طبیعی را مأمور جمعآوری مستندات و تشکیل پرونده کرده است.
کارشناسان محیط زیست هشدار میدهند که قطع درختان تاریخی نهتنها خسارتی جبرانناپذیر بر محیط زیست وارد میکند، بلکه هشداری جدی درباره ضعف نظام نظارتی و ضرورت اصلاح قوانین حفاظتی است.
براساس مقررات موجود، هرگونه قطع درختان در محوطه ادارات و سازمانها مستلزم دریافت مجوز از مراجع ذیربط است و اقدام بدون مجوز تخلف محسوب میشود.
