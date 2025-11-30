اکران فیلم جدید لانتیموس در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بوگونیا» ‏محصول‬ سال ۲۰۲۵ به کارگردانی یورگوس لانتیموس، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۱۳ آذر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم سینمایی در ۱۱۸ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«بوگونیا» یک فیلم کمدی علمی تخیلی و بازسازی انگلیسی‌زبان فیلم «سیاره سبز را نجات دهید!» به کارگردانی جانگ جون هوان است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ۲ مرد با توهم شدید توطئه، رئیس یک شرکت موفق را می‌دزدند زیرا که باور دارند او یک موجود فضایی است و قصد نابودی زمین را دارد.

اما استون، جسی پلمونس، آیدان دلویس، استاوروس هالکیاس و آلیسیا سیلورستون در این فیلم بازی می‌کنند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «بوگونیا» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.