  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» عازم دبی شد

کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» عازم دبی شد

کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» به منظور حضور در بازی های پارآسیایی جوانان عازم دبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، گروه اول از کاروان ورزش ایران صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) عازم دبی شد. گروه دوم کاروان ایران عصر امروز تهران را به مقصد دوبی ترک می‌کند.

کاروان ورزش ایران با ترکیبی متشکل از ۱۹۴ ورزشکار و با نام «فرزندان ایران، سفیران اقتدار» در این دوره بازی‌ها شرکت می‌کند.

«ایمان، ایستادگی و اقتدار» شعار کاروان ورزش ایران است.

کاروان ورزش ایران در ۱۱ رشته بازی‌های پاراآسیایی جوانان شرکت می‌کند تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان با شعار «زاده شده برای خواستن» طی روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار می‌شود.

کد خبر 6680332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها